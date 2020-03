Volejte, nevrhejte se do ordinací jen pro recept, vyzývá šéf praktiků

Z Itálie se má podle ministerstva zdravotnictví o víkendu vracet přibližně 16 500 Čechů, každý z nich má povinnost po návratu telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře. Jak významně to podle vás ovlivní chod ordinací?

Šestnáct tisíc sice není malé číslo a jistě to nebude rovnoměrně rozložené napříč republikou. Když si ale vezmete, že máme přes 5 000 praktických lékařů pro dospělé, vychází v průměru tři pacienti na jednoho praktika. Jsou regiony jako Praha, kde budou na jednoho praktického lékaře třeba i desítky lidí. Ale jinak věřím, že se to zvládnout dá. Navíc ne všichni, kteří se z Itálie vrací, jsou dospělí. Takže neschopenky nebudou potřebovat.

Když budou mít lidé trochu trpělivosti s tím, že se třeba nedovolají na první pokus, proběhne to podle mě hladce. Nevidím to jako tragické.

Co by tedy měli lidé, kterých se opatření týká, dělat?

Jako zásadní vidím, aby lidé telefonovali a nevrhli se nám do ordinací pro neschopenky fyzicky. To by mohlo potenciálně znamenat zvýšení rizika nákazy pro všechny zúčastněné. Pokud se u nich vyvinou příznaky, potřebujeme, aby to sdělili buď svému praktickému lékaři, nebo se rovnou obrátili na hygienické stanice. Ty je pak nasměrují k dalším vyšetřením.

Kdo by teď měl naopak návštěvu praktického lékaře odložit?

Snažíme se apelovat na lidi, aby do čekáren nepřicházeli s banalitami nebo s věcmi, které je možné odložit. Nebo jen kvůli předpisu léků.

Myslím si, že i většina kolegů-lékařů redukuje například preventivní či pracovně lékařské prohlídky. Ty jsou teď z mého pohledu úplně zbytečné a jen zvyšují riziko nákazy.

Jak to bude s neschopenkami, když lékaři pacienty neuvidí?

Budeme vystavovat neschopenky elektronicky, kompletně na základě telefonické konzultace. Tento postup posvětila i Česká správa sociálního zabezpečení. Zákon sice hovoří o tom, že neschopenku vystavuje lékař na základě vyšetření, ale v tomto případě to nutné není. U většiny lidí by lékař ani nic neviděl. Je to neschopenka vystavovaná čistě z důvodu domácí karantény kvůli pobytu v rizikových oblastech.

Praktičtí lékaři minulý týden na svém sněmu vyjádřili obavu z toho, že nebudou mít ochranných prostředků dostatek. Změnila se tato situace nějak?

To je realita, která se zatím nezměnila. Ochranných prostředků praktičtí lékaři skutečně nemají dost. Pokud mluvíme o předepsaných respirátorech, jsou i ordinace, které nemají v podstatě žádné ochranné prostředky. Ale máme informaci od ministerstva zdravotnictví, že se má mezi praktické lékaře distribuovat množství respirátorů, které jsou nyní na cestě z Ameriky.

Původní množství mělo být 25 000 kusů. V příštím týdnu snad dorazí 15 000, vzápětí pak dalších 10 000. V dalších týdnech bychom pak měli dostat kontinuální přísun ochranných pomůcek.

Souhlasíte s tím, aby lidé vracející se z Itálie byli v karanténě?