Přežil koronavirus. Nejhorší byl zápal plic, líčí 69letý pacient Bulovky

Začalo to jako chřipka – zpočátku jen lehkými teplotami přes 37 stupňů, kašlem a rýmou. Onemocnění však trvalo neobvykle dlouho a vygradovalo do ještě vyšších horeček. „A tam už nezbylo, než jít do nemocnice,“ popisuje začátky onemocnění covid-19 devětašedesátiletý muž.

„Pro mě to bylo daleko horší (než chřipka) asi tím, že spadám do kategorie starších,“ dodává. Zápal plic byl komplikovaný. „To bylo asi horší, než samotný virus,“ uvádí muž.

Jeho pobyt v nemocnici také doprovázela nejistota. „Protože zvenku slyšíte nějaké informace a je to takový hodně nejistý pocit,“ vysvětluje.

V současnosti se připravuje domů – těší se především na rodinu, kterou celý ten měsíc neměl vůbec šanci vidět. „A potom, až mi otrne pořádně, tak si dám aspoň jednu malou, chlazenou Plzeň,“ směje se.

Velmi pak obdivuje zdravotníky, kteří se o něj starali. „Řekl bych, že jsou to lidi, kteří umějí a rozumějí své práci,“ domnívá se.

Několik vrstev ochranných oděvů

„Nemyslím, že bychom sloužili od rána do rána, nicméně určitý nárůst hodin tam byl,“ přiblížil práci o pacienty s koronavirem vedoucí oddělení Urgentního příjmu Nemocnice Na Bulovce Svatopluk Žáček. Náročná situace podle něj panovala především ze začátku, kdy docházelo k příjmu velkého počtu nemocných.

Na resuscitačních stanicích poskytují pracovníci péči kriticky nemocným pacientům. „Za pacienta nahrazujeme veškeré činnosti organismu,“ přiblížil Žáček. To kromě plicního ventilátoru často obnáší i péči o výživu, dýchací cesty, oči či polohování pacienta.

U pacienta se pracovníci v ochranných pomůckách střídají po třech hodinách. „Tři hodiny má pracovník volno na refresh, aby se dal dohromady. A pak jde v turnusu na další tři hodiny starat se o pacienta,“ vysvětlil Žáček.

Jediné, co se podle něj velmi změnilo oproti době před koronavirem, je využívání ochranných pomůcek. „Je to diskomfortní záležitost, mít na sobě několik vrstev ochranných oděvů, dvoje rukavice, ochranné štíty, respirátor, ústenky. Dýchat v respirátoru několik hodin, vědět, že se nesmíte napít, nemůžete si odskočit, je velmi frustrující záležitost,“ upozornil.