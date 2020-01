Česko rozšíří bezpečnostní opatření na všechna letiště a spouští infolinku

„Činíme konkrétní kroky pro to, aby byli naši občané co nejvíce ochráněni, děláme pro to skutečně maximum,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Domnívá se také, že by mělo dojít k zákazu všech přímých letů z Číny do ČR a v pondělí se tím bude zabývat vláda.

Infolinka pro veřejnost 724 810 106 Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem spustila infolinku, která bude fungovat každý den v čase od 9 do 21 hodin.

„Stále však platí, že to je pouze dílčí řešení a je nezbytné, aby EU zaujala společný postoj a pro tuto chvíli omezila přístup čínských občanů do Schengenského prostoru,“ dodal ministr.

Informační kampaň a cílený screening možných nakažených, který již funguje na pražském Letišti Václava Havla, se rozšíří na všechna letiště v ČR.

Světová zdravotnická organizace vyhlásila stav globální stav zdravotnické nouze ve čtvrtek večer. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, že vyhlášení stavu zdravotní nouze není výrazem nedůvěry vůči Číně, její snahy naopak ocenil.

WHO stav zdravotní nouze vyhlásila ve své historii jen pětkrát, naposledy loni v červenci kvůli epidemii eboly v Kongu. Podle Reuters o takovém opatření rozhoduje organizace obezřetně, protože může znamenat značné omezení pro země, kde se nemoc vyskytuje, v podobě dopravních nebo obchodních restrikcí s následným dopadem na ekonomiku.

Nový koronavirus si vyžádal v Číně už 170 obětí a na 7 800 lidí je jím v této zemi nakaženo, informovala dnes národní zdravotnická komise. U dalších asi 12 170 lidí mají místní úřady na nový koronavirus podezření (celý text k přečtení zde).