Tuhle nemoc fakt nechcete. Jsme mladé a máme co dělat, popisují dívky nákazu

„Asi 6 dní zpátky jsem se ráno probudila a měla jsem 39 horečku, bylo mi strašně zle, kašlala jsem,“ popisuje vysokoškolačka Eva ve videu. Zavolala proto své praktické lékařce, které vše popsala. Ta ji odkázala na linku 112. Tam jí však operátoři řekni, že pokud se nedusí a nejde jí o život, nic s tím neudělají.

Linka na hygienickou stanici byla přetížená. Když už se dívka konečně dovolala, dozvěděla se, že pokud nebyla v zahraničí či nepřišla do kontaktu s nakaženou osobou, nárok na testy nemá. A přesměrovali ji opět na její praktickou lékařku.

„Paní doktorka mě vyšetřila, vysmála se mi za roušku - že ji nosit nemusím, že to není potřeba, že mám obyčejnou chřipku. A řekla mi, ať si vezmu paralen a jdu domů. Karanténa prý není potřeba,“ vypráví žena.



Její stav se však začal zhoršovat. „Horečky neustupují, dneska je to šestý den,“ říká. K tomu se přidaly velmi intenzivní bolesti hlavy. „Já třeba celou sobotu probrečela,“ vzpomíná.



Informací Eviny praktické lékařky se řídila i Petra, Evina spolubydlící. Takže i když se u ní objevily první příznaky, nemoc považovala za chřipku a i nadále se stýkala s ostatními lidmi. Později ji také začalo škrábat v krku a špatně se jí zhluboka dýchalo. „Říkala jsem si, že jsme asi byly déle venku a že jsem se nejspíš nachladila,“ vysvětluje.



V neděli se však její stav zhoršil, rozhodla se proto vyrazit do nemocnice. Stejně jako Eva, která si tři dny po prvních příznacích řekla, že když podle lékařky nemá koronavirus, bude nejspíš trpět jinou nemocí a potřebuje proto antibiotika. Spolu s kamarádkou proto vyrazily do nemocnice v Motole.

„Lékařka mě strašně seřvala a řekla, že samozřejmě mám pravděpodobně koronavirus a že jsem ji nejspíš právě nakazila,“ pokračuje Eva. Evinu nákazu koronavirem následně potvrdil i test.

„Není to v pohodě“

„Teď ležíme doma, spíme, nemáme žádnou energii, jsme strašně unavené,“ popisuje Eva jejich současnou situaci. Když jim bude výrazně hůř, mohou si prý zavolat záchranku.

„Možná si říkáte mladé tělo, je to taková chřipka, je to v pohodě. Není to v pohodě. Jsme mladé, musíme říct, že jo, zvládneme to, ale je to fakt dost utrpení. Tohle jsem nezažila,“ zdůrazňuje Eva.

Šestidenní horečky jsou přitom podle ní to nejmenší – nejvíc ji trápí bolesti hlavy a problémy s dýcháním. „To nejde popsat. Je to jako když vám bouchne hlava. A co jsem se bavila s dalšími nakaženými, mají to stejně. Takže fakt se chraňte. Nebuďte sobečtí. Noste roušku,“ zdůrazňuje. Příznaky podle ní totiž mohou přijít i 10 dní od nákazy. Sama si myslí, že se nejspíš nakazila v městské hromadné dopravě nebo v obchodě.



Petřiny příznaky navíc neustále gradují. „Začalo to tím dýcháním, pak se přidaly horečky 38 až 39 °C. Špatně se mi dýchá a hrozně mě bolí zuby, oči a celé tělo. Jakmile se něčeho dotknu, tak to hrozně bolí,“ vyjmenovává Petra.



To, že nemoc nemusí mít u mladých lehčí průběh, potvrzuje i Petra. „Tuhle nemoc fakt nechcete. My jsme mladé a máme co dělat. A neumím si představit, co to musí udělat se staršími a nemocnými lidmi,“ zamýšlí se.

Sama přitom stále není vedena jako nakažená - k tomu je potřeba pozitivní test na koronavirus. „K tomu mi (hygienička) řekla, že případů je tak moc, že se ke mně dostanou třeba za týden,“ dodává dívka.