Klienti versus cestovní kanceláře: jak nepřijít o peníze za zájezd

Zaplatili si dovolenou v zahraničí a těšili se na ni. Pak přišel koronavirus a balení kufrů vystřídala obava, jestli nepřijdou o peníze, které do dovolené vložili. Takovou situaci teď řeší tisíce Čechů. „Bohužel žádná cestovní kancelář peníze nevrací. My jsme měli letět 7. dubna do Senegalu. Včera mi dali na výběr buď přesun termínu, anebo voucher v hodnotě zájezdu,“ postěžovala si například Šárka N. ve facebookové skupině Jak na cestovní kanceláře.