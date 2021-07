O variantě covidu Lambda se toho ví málo, nejvíce se šíří v Jižní Americe

Variant nového typu koronaviru SARS-CoV-2 momentálně sleduje Světová zdravotnická organizace osm. Pojmenované jsou podle řecké abecedy a rozdělené do dvou kategorií. První je Variants of Concern, tedy varianty viru, které by nás měly znepokojovat. V ní jsou zařazené varianty Alfa z Velké Británie, Beta z Jižní Afriky, Gamma z Brazílie a Delta z Indie.

Druhou kategorií je Variants of Interest, tedy varianty, které by nás měly zajímat a nadále se sleduje jejich vývoj. V této kategorii je Eta prvně zachycená v několika zemích, Iota ze Spojených států amerických, Kappa opět z Indie a nakonec Lambda, která pochází z Peru a nyní se nově šíří. Všechny varianty viru byly prvně zachycené v průběhu loňského roku.

O variantě Lambda se toho ale stále moc neví. Zachycená byla v prosinci 2020 a označená teprve před necelým měsíce 14. června. Informací o tom, kde přesně mutace viru proběhla nebo jak je nebezpečná, je zatím málo. Podle viroložky Ruth Tachezy je v případě této varianty mutací sedm a nejvarovnější z nich nese označení L 452 Q.

„U této mutace se předpokládá, že je zodpovědná za vyšší přenosnost. Množí se tak do vyšších hladin, člověk dostane větší virovou nálož a je tedy nakažlivější. Je to přímá úměra - čím více viru v sobě máte, tím je větší šance, že někoho nakazíte,“ vysvětluje.

„Vyšel článek, který ještě nebyl oponován a je na preprintovém serveru, kde v Chile analyzovali vzorky očkovaných zdravotníků a zjišťovali, jaké mají proti této variantě protilátky. Výsledkem je ochrana snížená dvakrát a třikrát,“ dodává.

Různé typy vakcín a následné šíření

V Chile je variantou Lambda v posledních měsících nakaženo více než 80 procent nových případů. Možnou součástí problému v Jižní Americe, kde se tato varianta viru poprvé objevila a také se po kontinentu nejvíce šíří, může být podle Tachezy fakt, že jsou v oblasti lidé očkovaní převážně čínskými vakcínami.



„Ty mají podle výsledků nižší účinnost. Pro nás je to v podstatě těžko uchopitelná informace, protože se takovými vakcínami vesměs v Evropě a Severní Americe neočkuje,“ dodala.

Čínské vakcíny jsou vektorové, vyrábí se z nějakého neškodného viru běžně se vyskytujícího a nezpůsobuje žádné onemocnění. V tomto případě je to adenovirus. Do něj se pak přidává kousek genetické informace z koronaviru kódující část výběžkového proteinu, který vybudí imunitní odpověď. Dalším typem čínských vakcín je inaktivovaná, kde jde o neaktivní virus SARS-CoV-2.

Oproti tomu vakcíny od společností Pfizer/BioNTech či Moderna jsou mRNA, tedy genového typu. Proti viru jsou tak účinnější, což dokazují i výsledky studií.

V Česku zatím Státní zdravotní ústav objevil tuto variantu v jednom případě. „U varianty Lambda, která byla původně poprvé zachycena v Peru v roce 2020, sekvenovala Národní referenční laboratoř v ČR dosud jediný pozitivní nález, a to ve Středočeském kraji. Jedná se o izolovaný případ a epidemiologické šetření neprokázalo žádný přenos nákazy, to znamená, že z tohoto zdroje se v ČR varianta lambda dále nešíří,“ informoval Státní zdravotní ústav.

Mutace jsou změnou pro obranyschopnost

Proč je důležité vědět, o jakou mutaci jde a kde vznikla, souvisí s lidskou obranyschopností. V těle se proti virům tvoří imunitní paměť a následná odpověď, díky které se proti nemoci může člověk bránit.



„Pokud mutace vznikne na těch strukturách, proti kterým máme imunitní paměť vytvořenou proděláním infekce či vakcinací, tak poté jí virus unikat může. Ale mutace může vzniknout i jinde. To znamená, že virus nemusí imunitní paměti nutně unikat, ale na základě mutace dostane nějakou specifickou vlastnost. Například se rychleji množí nebo něco podobného. Tedy mutace lehce změní biologii viru, ale nemusí nutně měnit struktury, které naše imunitní paměť rozpoznává,“ popisuje imunolog Zdeněk Zadražil.



Vzhledem k tomu, že se varianta šíří rychleji, bude mít podle epidemiologa Romana Prymuly větší výhodu a do společnosti tak může více proniknout. Zatím se ale neobjevila žádná mutace, která by vybočovala z očekávání.



„Proti spike proteinu se tvoří celá řada protilátek, není jen jedna, takže imunitní efekt je zatím u každé mutace stále slušný. Imunitní komplex stále z větší míry chrání proti jakékoli dosud objevené mutaci,“ říká Prymula.



Problémy v Evropě a po světě by ale mohlo nadělat problémy rozvolnění ve Velké Británii. Země se drží plánu i přes narůstající počty nakažených v posledních týdnech. Na samotných ostrovech by to podle Prymuly nemusel být takový problém, ale jinde už ano.

„Mají výhodu v tom, že mají silně proočkované vyšší věkové kategorie, kde se to pohybuje v řádech 99 procent. Díky tomu by tam neměla být tak vysoká smrtnost,“ vysvětluje.

„Epidemiologicky je to ovšem veliký problém, protože bude docházet k intenzivní cirkulaci viru, bude se šířit do okolních zemí a bude větší pravděpodobnost, že budou vznikat další mutace. V tomto smyslu to tedy bezpečná cesta není a řada odborníků, i britských, ji napadá,“ uzavřel Roman Prymula.