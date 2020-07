Virový semafor se rozsvítí nad Českem. Červená zatím nehrozí

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch představí na tiskové konferenci systém tří pohotovostních stupňů, který vznikal ve spolupráci s epidemiology a Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Takzvaný semafor pro Českou republiku by měl riziko nákazy v regionu rozlišovat od nejnižšího přes střední po vysoké – tedy zelenou, oranžovou a červenou barvou.

Koronavirový semafor pro Česko Červená barva Vysoký počet případů s těžkým průběhem nemoci Oranžová barva Rozsáhlejší šíření viru v komunitách Zelená barva Šíření viru v komunitě Šedivá barva Nákaza se na území nevyskytuje

Stupeň rizika by měl určovat podle komunitního šíření. Situace v jednotlivých krajích se podle ministra zdravotnictví významně liší. Například Moravskoslezský kraj nebo Praha by nyní dosahovaly středního, tedy oranžového stupně, řekl v neděli v České televizi.

Počty nakažených rostou, hospitalizovaných ne

Denní nárůst potvrzených případů v Česku v uplynulých dnech rostl, i když počet hospitalizovaných zůstává nízký. Vláda nicméně od soboty zavedla v celém Česku opět povinnost nosit roušky na vnitřních akcích nad 100 lidí. Od pondělí je omezena kapacita těchto akcí na 500 lidí, dosud činila tisíc lidí. Opatření se zároveň mohou už nyní lišit podle regionu. Například v Praze ode dneška platí povinnost nosit roušky i v lékárnách nebo v čekárnách u lékaře.

Už od června funguje v Česku také takzvaný semafor pro Evropu, který barevně odlišuje míru rizika nákazy v jednotlivých evropských zemích a podle toho upravuje i pravidla platná pro vstup do Česka z těchto zemí. U zemí s nízkým a středním rizikem úřady nevyžadují po českých občanech negativní test na koronavirus nebo místo něj nenařizují karanténu. Ty jsou povinné při návratu Čechů ze zemí s vysokým rizikem. Všechny členské země EU jsou nyní v kategorii s nízkým rizikem nákazy.

Do oranžové zóny by mohly spadat kraje Moravskoslezský, Vysočina a Praha. Jak budou hodnocené jiné kraje upřesní ministerstvo zdravotnictví. Do červené každopádně nespadá žádný region – těžkých případů onemocnění je poměrně málo, v sobotu jich bylo v celém Česku evidováno 15, stejně jako před 14 dny. Hospitalizovaných je 149, přes 14 dny jich bylo 132.