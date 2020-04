Splňují opatření proti koronaviru svůj účel? Vyhodnotí je Vojtěch s Prymulou

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

V Česku platí omezení volného pohybu osob, vláda ho prodloužila do 11. dubna do šesté hodiny ráno a příští týden bude totéž chtít i po Parlamentu. „My máme stav nouze do 12. dubna a 7. dubna požádáme Sněmovnu, aby nám ho prodloužila,“ řekl premiér Andrej Babiš po pondělním jednání vlády.

Zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, se nově netýká dětí do dvou let věku a řidičů, kteří jsou v motorovém vozidle sami. Lidé se mají na veřejně dostupných místech pohybovat maximálně ve dvou, pokud nejde o více osob žijících ve společné domácnosti, tedy například rodiče s dětmi. Zpřísnila se také opatření týkající se domovů pro seniory, zavřeny zůstávají restaurace a další služby.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, jeho náměstek Roman Prymula, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek a předseda České společnosti anesteziologie resuscitace Vladimír Černý na středeční tiskové konferenci vyhodnotí vliv přijatých opatření. Budou rovněž modelovat další vývoj.



Počet osob s COVID-19 dle krajů

883 431 104 150 111 199 105 100 109 114 184 300 133 314

Zdroj dat: oficiální data za předchozí dny poskytujeme Ministerstvo zdravotnictví na základě hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří, aktuální data aktualizuje redakce iDNES.cz na základě oficiálních zdrojů.