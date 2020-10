Kubek lituje, že moderátor exhiboval. Nejde o trhy, lidé nesmí nikam, míní

Rozhovor v Televizních novinách na Nově se v pondělí večer změnil v názorový střet. To když moderátor Petr Suchoň po žádosti o vysvětlení výroku zasypal šéfa lékařské komory svými názory na současnou situaci. Moderátorův výstup označil za nevhodný další z hostů, imunolog Václav Hořejší. Suchoň se později omluvil, z pohledu televize Nova selhal.

Co si o celé hádce s odstupem času myslíte?

Nejprve musím říct, že televize Nova dala tomuto závažnému tématu v hlavních zprávách velký prostor, za což bych jí rád poděkoval. Kdyby pan moderátor zbytečně neexhiboval, mohli jsme ten čas využít mnohem lépe a lidé by se toho dozvěděli více.

Sledoval jste vysílání i nadále, kdy se vás zastal další host relace, imunolog Václav Hořejší?

Ano, velmi mě jeho reakce potěšila. Pan profesor je totiž skutečně úctyhodná osobnost.

Moderátor i televize se za výstup druhý den omluvili. Přijal jste to?

To jsem zatím nezachytil. Pan moderátor mi ale později večer sám volal a vyříkali jsme si to. Jeho omluvu jsem přijal.

Budete dál vystupovat v médiích? Neodradilo vás to?

Samozřejmě budu, to je součást mé práce. Speciálně v naší současné kritické situaci je potřeba, aby veřejnost dostávala přesné informace, protože zdravotníci dělají, co mohou. Pokud nám však nepomohou občané tím, že budou dodržovat veškerá protiepidemická opatření, tak to nezvládneme. Jestliže nám minulý týden zemřelo 770 lidí a tento týden pravděpodobné zemře dalších tisíc, tak se sám sebe musím ptát, kolik lidí ještě musí zbytečně zemřít, aby veřejnost začala brát koronavirus skutečně vážně.

Moderátor tepal šéfa lékařů, vrátil mu to další host. Nova se omluvila:

Vláda v pondělí znovu zpřísnila opatření, zavedla mimo jiné i zákaz nočního vycházení. Co si o tom myslíte?

Nová opatření mě zklamala. Jsou sice precizní, zabývají se i takovými věcmi, jako jsou pravidla pro venčení psů, ale celkově je to pokračování salámové metody. Vždy se vydá nějaké opatření, ale zároveň s ním se vyhlásí celá paleta nejrůznějších výjimek, které to opatření dělají neúčinným. Připomíná mi to smlouvání s ďáblem. Vláda si není ochotna připustit, že ze stávající krize není možné vybruslit bez obrovských ekonomických ztrát. Je pouze otázkou, jak rychle se zatáhne za záchrannou brzdu. Čím dříve to bude, tím méně bude obětí i ekonomických škod.

Takže byste byl pro úplný lockdown?

Víte, to nejhorší, co nás může potkat, je živelný lockdown, při kterém se lidé začnou bát a každý se bude starat jen o sebe a svou rodinu. Lidé by přestali chodit do práce, rozpadla by se kritická infrastruktura a škody na ekonomice i lidských životech by byly naprosto devastující. Tomu je třeba zabránit. Čím dříve vláda vyhlásí skutečně účinná opatření, tím máme větší šanci, že to bude trvat kratší dobu a ztráty budou menší.

Izrael nám ukázal cestu. Lidé tam byli měsíc v úplné karanténě, ale dnes už zase mohou chodit na pláž. My se v tom akorát plácáme, nová opatření způsobují krizi důvěry, vládě věří méně a méně lidí. Společnost je navíc rozpolcená, část obyvatel vnímá covid-19 jako vážnou hrozbu, druhá skupina lidí zase infekci nevnímá tak naléhavě a více pociťuje ekonomické dopady opatření. Takže ve výsledku jsou nespokojeni všichni. Kdybychom zatnuli zuby a zůstali tři týdny doma, čísla by se zbrzdila a lidé by viděli, že opatření mají smysl.

Zrovna na farmářské trhy, kvůli kterým hádka na TV Nova vznikla, se vztahuje mnoho výjimek...

Vůbec nejde o farmářské trhy nebo nějakou biomrkev, lidé by se prostě nikde neměli shromažďovat.

Co byste jim tedy vzkázal?

Každý by měl sedět doma, vycházky omezit pouze na cestu do práce a na nákup. A to co nejméně často. Během volna by všichni měli být jen doma, protože tam nemohou nikoho nakazit. Je jedno, jestli jde o návštěvu farmářských trhů nebo o postávání s lahváčem před večerkou. To všechno je špatně, lidé se prostě nesmí hromadit nikde. Autoritu k tomuto omezení má ale pouze vláda a já nevím, na co stále čeká.