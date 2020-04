Poprask v Lázních Toušeň. Převezli sem nakažené seniory, místní vyhrožují

Radnice protestuje, že lázně nejsou nemocnice, nemají odborný personál ani vybavení. A lidé jdou ještě dál - část z nich vyhrožuje, že půjde a rozbije okna dlažebními kostkami.

Starosta městečka na soutoku Labe a Jizery se nejvíce rozčiluje proto, že o plánech vlády nevěděl dopředu. Tvrdí, že lázně, které spadají pod pražskou nemocnici Na Bulovce, nejsou absolutně vhodné.

„Nejsou zdravotnickým zařízením a používat jejich část pro infekčně nakažené je nepřípustné. Nejdou důkladně dezinfikovat, protože místo lina jsou tam všude koberce, pokoje jsou vybaveny spíše jako hotelové, takže jsou tam dřevěné postele nebo válendy, ne žádná nemocniční polohovatelná lůžka a pracuje tam pět zdravotních sester, které na toto nejsou školeny, lékař tam od pondělí dodnes nebyl žádný,“ kritizuje starosta Luboš Valehrach.

A v podobném duchu napsal dopis rovnou ministrovi zdravotnictví Adamovi Vojtěchovi.

„Neobdrželi jsme žádné informace, jak bude areál zabezpečen proti zavlečení nemoci COVID-19 do obce, jak budou ochráněni občané, žijící v obci. Nemáme informace, jak bude personálně zajištěna ochrana zdraví našich občanů. Řada našich obyvatel v objektu pracuje, nemá potřebné znalosti v oblasti zdravotnictví, není proškolena na výskyt agresivního viru. Není zajištěna koordinace při likvidaci infekčního materiálu. Přilehlý lázeňský park je volně přístupný veřejnosti,“ píše v dopise, který má MF DNES k dispozici. „Kromě toho se obávám hysterie, která tu teď panuje,“ dodává starosta.

Lidé nejvíce diskutují na sociálních sítích, kde často píší, že mají zejména obavy, aby se od pozitivních důchodců nenakazili. „To abychom čekali, že zavřou celou Toušeň do karantény, stejně jako obce na Olomoucku?!,“ píše třeba jedna z diskutujících Michaela.

Mluvčí nemocnice Na Bulovce Simona Krautová je reakcí Lázní Toušeň zaskočena. Tvrdí, že dva dny nedělá nic jiného, než reakce lidí mírní.

„Jsou tam hospitalizovaní lidé s mírnějším průběhem nemoci, zdravotnický personál má samozřejmě zajištěny roušky i respirátory. Nechápu obavy lidí, to se snad bojí, že budou mít ve vzduchu vyšší koncentraci koronaviru? Když jsem od paní místostarostky slyšela o tom, že by lidé mohli vzít dlažební kostky a jít budovu ničit, bylo mi úplně úzko. Vždyť jsou to starouškové, kteří potřebují pomoc a kteří samozřejmě nikam z budovy vycházet nebudou,“ dodává Krautová.

Ministerstvo zdravotnictví se zatím k obavám lidí a otázkám MF DNES nevyjádřilo.

Počet osob s COVID-19 dle krajů

959 455 112 172 119 216 121 108 117 122 222 318 150 332

Zdroj dat: oficiální data za předchozí dny poskytujeme Ministerstvo zdravotnictví na základě hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří, aktuální data aktualizuje redakce iDNES.cz na základě oficiálních zdrojů.