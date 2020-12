Blatný zhodnotí průběh epidemie covid-19, očkování budou hradit pojišťovny

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Má být zakotveno právo pojištěnce na očkování hrazené ze zdravotního pojištění,“ řekl poslancům ve Sněmovně při schvalování vládního návrhu zákona ministr zdravotnictví Jan Blatný. Stát převezme garanci za očkování na covid-19. Z toho vyplývá, že v zákoně bude i nárok na případné odškodnění, pokud toto očkování někomu způsobí zdravotní újmu. Takovou pojistku požadovali poslanci SPD. Zákon putuje do Senátu.



Pedagogové se mohou od pátku do 18. prosince nechat zdarma otestovat na covid-19. Na odběrových místech v nemocnicích a zdravotnických zařízeních jsou pro ně připravené antigenní testy.

Pokud by se testovali všichni, šlo by podle ministerstva školství asi o 170 tisíc učitelů. Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého by na testy mohla přijít asi třetina učitelů.

Ode dneška končí pravidelné testování klientů na koronavirus v domovech pro seniory a dalších pobytových sociálních službách. Vyšetření zaměstnanců v pětidenních intervalech by mělo pokračovat do konce nouzového stavu, který v Česku zatím platí do půlnoci 12. prosince. Vláda ale hodlá požádat poslance o další prodloužení, a to zřejmě o měsíc.