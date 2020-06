Obce by se mohly zahojit penězi na obyvatele, ne skrze dotace, připustil Babiš

17:39 , aktualizováno 17:39

Výpadek příjmů kvůli vyplácení koronavirových kompenzací by měl být obcím nahrazen podle počtu obyvatel, podle starostky Mnichovic u Prahy Petry Peckové to přislíbil premiér Andrej Babiš. Obce by tak mohly peníze získat bez vyplňování administrativně náročných žádostí o dotace.