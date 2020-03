Chystá se opatření, jež by kvůli koronaviru mohlo do karantény dostat turisty

„Pokud se ukáže, že ten cizinec turista byl v nedávné době v místech, která jsou postižená koronavirem, což je dnes už celá Itálie, a pokud má příznaky, například má zvýšenou teplotu, tak bude možné rozhodnout o jeho umístění do karantény. To v této fázi není možné,“ řekl Hamáček.



Turista podle něj bude mít dvě možnosti. Buď se vrátí do své země původu, což by česká vláda preferovala, ale pokud by to odmítl, tak takovému turistovi hrozí, že skončí na čtrnáct dnů v karanténě v České republice, i kdyby do země přijel na kratší dobu.

„Nás čeká diskuse na vládě a možná i na Bezpečnostní radě státu, jak ještě upravit opatření ve vztahu k cizincům, protože my máme pokryty občany České republiky, cizince, kteří tady mají trvalý a dočasný pobyt, nicméně řešíme, jak se postavit k turistům. Ministerstvo zdravotnictví teď připravuje návrh nového mimořádného opatření a bude to znamenat úpravu režimu na hranicích,“ řekl Hamáček.



Zakázat Čechům cestu do Itálie podle něj není možné. Jen každý, kdo tam přes výzvu vlády, aby tam nejezdil, pojede, musí počítat s tím, že po návratu skončí na čtrnáct dnů v karanténě.

Sociální demokraté podle Hamáčka také podpoří návrh ministra průmyslu a obchodu za ANO Karla Havlíčka, podle nějž by na podporu podnikatelům kvůli koronaviru mohlo jít 600 milionů korun. Bude-li třeba, částka se případně navýší až na jednu miliardu. Podporu bude odpoledne schvalovat vláda. „Je třeba vyslat signál do ekonomiky, že v případě potřeby je vláda schopna reagovat,“ řekl Hamáček.