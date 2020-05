KOMENTÁŘ: Korona budiž pochválena! Člověk aspoň pozná vlastní děti...

Jako dítě jsem miloval román Julesa Verna Dva roky prázdnin. Strašně jsem patnáctce kluků na opuštěném ostrově záviděl, že tak dlouho nemuseli do školy, a přál si zažít to samé. Dočkaly se toho až naše děti, byť půjde „jen“ o sedm měsíců. A my, dospělí, to máme šanci prožívat s nimi.