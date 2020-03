V karanténě s e-neschopenkou je na 22000 lidí, dalších 8000 ji má za sebou

Podle ministryně práce Jany Maláčové od začátku března do středečního odpoledne do karantény s e-neschopenkou nastoupilo celkem 30 152 lidí.



Počet lidí v karanténě se podle údajů ČSSZ za poslední den zvýšil o 460. Rostl ve všech krajích. Nejvíc se zvedl v okresech Bruntál a Jihlava, v nichž v každém bylo ve středu proti úterku zhruba o pět desítek izolovaných víc.

Podle tabulky, kterou zveřejnila na svém twitteru ministryně, lékaři vystavili ve středu 1 028 nových karanténních e-neschopenek. Celkem jich od začátku března do systému poslali 30 152. Z těchto dat vyplývá, že by izolaci mělo mít za sebou téměř 8 300 lidí.

Celkový počet lidí v nařízené karanténě na ochranu před nákazou novým koronavirem by mohl být však vyšší. Lékaři totiž mohou případy sociální správě hlásit nejen elektronicky, ale i na papírovém tiskopisu.

Do dvoutýdenní karantény musí od 7. března všichni, kteří se vrátili z Itálie. Od poledne 13. března pak musí do karantény ti, kteří přicestovali z vybraných zemí s vysokým rizikem šíření nákazy novým koronavirem. Týká se to Čechů i cizinců, kteří v Česku trvale či přechodně žijí. V karanténě jsou také lidé, kteří byli v kontaktu s nakaženými.

Pracovníkům v karanténě má zaměstnavatel platit 60 procent základu jejich příjmu. Vláda minulý týden ve čtvrtek rozhodla o tom, že tuto náhradu výdělku uhradí místo firem stát.

Počet osob s COVID-19 dle krajů

Zdroj dat: oficiální data za předchozí dny poskytujeme Ministerstvo zdravotnictví na základě hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří, aktuální data aktualizuje redakce iDNES.cz na základě oficiálních zdrojů.