Mám roušku na týden, říká řidič kamionu, který brázdí rizikové oblasti

Petr R. (pravé jméno bylo upraveno na přání respondenta, redakce iDNES.cz jeho pravou identitu zná, pozn. red.) je profesionálním řidičem už 25 let, většinu svého profesního života. Z kabiny svého kamionu viděl snad všechny evropské státy, v posledních letech jej však jeho zaměstnavatel nejčastěji posílá do Německa, Španělska, Itálie, Rakouska, Velké Británie a Polska.

Pět vyjmenovaných států se v od čtvrtka nachází na seznamu rizikových zemí, a to v souvislosti se šířením koronaviru v rámci Evropy. „Do Itálie nás nikdo nenutí jezdit. Možná by se někteří řidiči báli méně, pokud by měli to správné vybavení,” popisuje Petr.

Od svého zaměstnavatele dostal jednu roušku. „Zaměstnavatel někde rozdá obyčejné roušky a s doporučením o opatrnosti před nákazou má jednoduše splněno. Jak dlouho a kolikrát můžu roušku použít mi ovšem nikdo neřekne,” uvedl s tím, že nyní má nařízeno nosit roušku u všech zákazníků v zahraničí.

Roušky jsou určené zejména k ochraně okolí, tedy aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou cestou. Použitím běžných roušek se člověk před nákazou COVID-19 neochrání. Ochranu před přenosem nákazy od jiného člověka může poskytnout pouze respirátor s vysokým stupněm filtrační ochrany proti virům.

Rizikové země Čína, Itálie, Irán, Jižní Korea, Španělsko, Německo, Francie, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie, Rakousko

A ten je v Česku nedostupný. Desítky českých řidičů tak každý týden vyjíždí z republiky a na svou ochranu v rizikových zemí mají ve většině případech pouze jednu roušku.

Například olomoucká firma OL TRANS CZ, která vyváží zboží do všech zemí Evropské unie, zrušila cesty svých řidičů do Itálie. „Řidičům rozdáváme roušky, antibakteriální gely. Informujeme je o dodržování zvýšené hygieny a o případných omezeních na nakládkách a vykládkách,“ uvedl Zdeněk Štýbnar. Firma nyní čeká na respirátory.

V mezičase se řidiči musí spolehnout na jednu jedinou roušku. Tu mají podle Štýbnara nosit během přepravy, někdy i během parkování. Sama Světová zdravotnická organizace upozorňuje na to, že aby byla rouška alespoň nějakým způsobem účinná, musí se správně používat.

Realita je mnohdy jiná

Podle jednatelky společnosti Šmídl Martiny Šmídové je v současné době velmi náročné sehnat roušky i pro samotné dopravce.

„Věnujeme tomu velké úsilí, pracuje na tom celý tým lidí,“ uvedla. „Řidiče jsme vybavili respirátorem, dezinfekcí, jednorázovými rukavicemi a doporučili jim zvýšenou hygienu nejen během kontaktu se zahraničními zákazníky,“ dodala s tím, že ve Francii, Belgii a Itálii musí řidiči mít rouškou nasazenou kdykoliv, kdy opustí vozidlo. Řidiči společnosti jezdí do všech zemí západní Evropy.

„Aktuálně obstaráváme všechny oblasti stejně jako před nastoupením aktuálního stavu s koronavirem, samozřejmě včetně Itálie,“ popsal situaci také Petr Volák, generální ředitel společnosti C.S.CARGO.

Opět se jezdí v neděli Vláda kvůli koronaviru dočasně zrušila nedělní zákaz jízdy kamionů. Opatření by mělo přispět k lepší plynulosti zásobování obchodů, řekl v pátek po jednání vlády vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček. Připomněl, že na řidiče kamionů se nevztahují karanténní opatření. "Do všech destinací, které byly zmíněny v rámci karantény, je udělena výjimka všem kamionům a jejich řidičům. Je to zcela zásadní pro naše zásobování," řekl Havlíček. "Pro větší zabezpečení plynulosti jsme na základě přání tuzemských obchodníků a řetězců uvolnili režim tak, že budou kamiony jezdit i v průběhu neděle," dodal.

Firma řidiče vybavila respirátory, antibakteriálními gely i rukavicemi. „Řidiči jedoucí do oblastí karantény mají ve výbavě navíc i ochranné brýle. Po celou dobu transportu je informujeme o aktuálním stavu ve všech zemích, kterými vede jejich trasa,“ dodal.

Podle Petra R. je ovšem situace za hranicemi Česka dost často rozdílná. „Nařízení od dopravců mohou být různá, ale na parkovištích je situace úplně jiná. Nikdo nenosí ochranné pomůcky, ani v Česku, ani v zahraničí. Vypadá to, jako by se nic nedělo,“ uvedl.

Firmy však dělají, co mohou. „Neustále doplňujeme počet hygienických potřeb, nejen respirátorů. V současné situaci bychom uvítali také součinnost od státní správy v přednostním získávání ochranných pomůcek pro řidiče,“ uvedl Volák.

Řidiči bez karantény

V Evropě je s ohledem na šíření koronaviru nejhorší situace v Itálii. I tam ale čeští řidiči stále jezdí. Na rozdíl od turistů, kteří po návratu musí dodržet dvou týdenní karanténu, si řidiči nemohou nic takového dovolit.

„Omezení pro jízdy do Evropy ani karanténa se řidičů nákladní dopravy netýkají, kdyby řidič po každém návratu šel na 14 dní do karantény, tak by se doprava zastavila, což by znamenalo zhroucení ekonomiky,“ uvedl mluvčí ČESMAD Martin Felix.

Podle něj může v budoucnu nastat problém u řidičů kvůli opatřením v jednotlivých zemích a zároveň kvůli nedostatku roušek a respirátorů pro samotné řidiče. „Roušky a dezinfekci požadovali v Itálii už minulý týden, dopravci své řidiče těmito prostředky vybavují, ale je jich nedostatek. Včera jsme požádali ministra dopravy, aby vyčlenil nejméně 10 tisíc respirátorů pro řidiče kamionové dopravy, jinak hrozí její omezení,“ uvedl.

Zda se ovšem na řidiče v nejbližších dnech dostane, je otázkou. Na zdravotnický materiál totiž čekají i lékaři a samotné nemocnice. Vláda v pátek rozhodla, že uvolní z rozpočtové rezervy 500 milionů korun pro ministerstvo zdravotnictví na nákup ochranných pomůcek proti koronaviru. Ministerstvo zdravotnictví podle ministra Adama Vojtěcha vykupuje veškerý dostupný zdravotnický materiál.

Od pondělí se řidiči namátkově kontrolují také na hranicích. Policisté během pěti dnů poslali do karantény celkem 17 lidí a kontrolovali přes 134 tisíc aut. Od soboty budou kontroly ještě přísnější.