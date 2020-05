Poukaz má přilákat do Prahy turisty. Ať ho město dotuje, chce Pospíšil

20:00 , aktualizováno 20:00

TOP 09 navrhuje cílenou podporu pro pražské podnikatele. Chce v koalici na magistrátu hlavního města prosadit dotovanou Pražskou poukázku. Za ni by mohli lidé navštívit kulturní nebo sportovní zařízení, ubytovali by se v hotelu nebo si zašli do restaurace. V rozhovoru pro iDNES.cz to řekl zastupitel Prahy a europoslanec Jiří Pospíšil.