Jsme připraveni podpořit rozumná vládní opatření, slíbil předseda ODS Fiala

„Všichni nás ujišťovali, že roušky a respirátory budou do konce týdne,“ připomněl lídr občanských demokratů poslední jednání s vládou. Teď je ale podle něj důležité, aby táhli všichni za jeden provaz.



ODS i Piráti vyzvali vládu, aby říkala pravdivé informace o skutečném stavu zásob ochranných pomůcek pro pracovníky v ohrožených profesích, včetně jasného harmonogramu a plánu jejich distribuce.

„Vláda musí vše podřídit tomu, aby byl počet testovaných co nejvyšší,“ napsali do tiskové zprávy Piráti.

Piráti v úterý navrhli odpuštění sociálních a daňových odvodů z práce za zaměstnance. Diskutovat chtějí i o dostupnosti zdravotních ochranných pomůcek, dostupnosti léků v lékárnách a nemocnicích a také o řešení sociálních dopadů nenadálé situace.

Zatímco ministryně financí Alena Schillerová oznámila, že promine lidem a firmám, když podají daňové přiznání o tři měsíce později, TOP 09 chce následné rozložení odložené platby do 12 měsíců. Podnikatel by zažádal o splátkový kalendář a finanční úřad by vyhověl.

Strana navrhuje i bezúročné půjčky od 50 tisíc do 15 milionů korun pro OSVČ nebo malé a střední podniky. Splácet by bylo možné začít nejpozději v lednu 2021. O tři měsíce by mělo být OSVČ, malým a středním podnikům odloženo splácení úvěrů a hypoték.

Kdyby opatření proti šíření viru trvala déle než 3 měsíce, mělo by se diskutovat i o snížení odvodů za zaměstnance nebo OSVČ na polovinu. A stát by měl zvážit o odklad spuštění třetí a čtvrté vlny EET. To od vlády požadovaly také cestovní kanceláře.