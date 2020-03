Češi, vraťte se hned domů. Italům ať zakážou výjezdy do ciziny, míní Babiš

A podle něho se to nemá týkat jen turistů, ale těch Čechů, kteří jsou v Itálii zaměstnaní. Český premiér také vyjádřil názor, že italský premiér Giuseppe Conte by měl všechny italské občany vyzvat, aby zemi vůbec neopouštěli.

„Itálie by měla zakázat cestování všem svým občanům do Evropy, protože my v rámci Schengenu nejsme schopni tohle nařídit,“ řekl v ČT. „Jediné, co je možné, je, aby italský premiér zkrátka vyzval své lidi, své občany, aby do jiných zemí v Evropské unii necestovali,“ dodal.

To, že Češi se budou moci vrátit domů potvrdil například ministr zahraničí Tomáš Petříček. „V případě komplikací se mohou obrátit na konzulární linky naší ambasády v Římě a konzulátu v Miláně,“ dodal na Twitteru.



Ministerstvo zahraničních věcí zatím nemá informace o tom, kolik českých občanů se nachází v oblasti, ve které italská vláda vyhlásila karanténu. Nedoporučuje cestovat do celé Itálie.

„Chtěl bych ujistit naše občany v těchto oblastech, že se mohou vrátit zpět do ČR,“ uvedl také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.



Dekret, který v noci podepsal Conte, zavedl povolení vstupu do a ze zón, ve kterých je vyhlášena karanténa, pouze v nejnutnějších případech.



Ministerstvo rozeslalo všem Čechům registrovaným v aplikaci DROZD SMS zprávu, která je o opatření italské vlády informuje. V systému registrováno asi 900 lidí, kteří jsou v celé Itálii.



Petříček české občany vyzval, aby návrat domů naplánovali „v klidu, ale relativně rychle“. Podle ministra není vyloučené, že restrikce v severní Itálii se mohou zpřísnit.

Michal Dudáš z ministerstva zahraničních věcí poznamenal, že před cestou do oblastí, kde je nyní vyhlášena karanténa, dlouhodobě varovalo. „Doufáme, že tam moc lidí nebude,“ dodal.



V otázce storno poplatků za služby cestovních kanceláří je podle ministerstva zahraničí možné postupovat podle informací ministerstva pro místní rozvoj. „Čeští zákazníci, kteří si zakoupili od cestovní kanceláře zájezd do postižené oblasti koronavirem, mohou podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno poplatků,“ uvádí MMR na webu.



Italská vláda v nedělních časných ranních hodinách vyhlásila karanténu v celé oblasti Lombardie a několika dalších regionech na severu země. Rozhodnutí má zabránit šíření nového typu koronaviru.



Karanténa se týká provincií Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro a Urbino, Benátky, Padova, Treviso, Asti a Alessandria.



Po celé zemi jsou zavřená kulturní centra, muzea a jsou pozastavené všechny organizované události včetně sportovních nebo náboženských akcí.

Bary a restaurace mohou být otevřené od 6 do 18 hodin. Lidé si v nich navíc musí dodržovat metrový odstup od ostatních.