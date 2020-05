Šéfka SÚKL: Česká vakcína na covid by byla úžasná, ibuprofen někdy nevadí

Státní ústav pro kontrolu léčiv podle jeho ředitelky pozorně sleduje vývoj vakcíny na koronavirus. „Přijde mi to jako celosvětový závod o první místo. Ještě před pár dny bylo nějakých čtyřicet kandidátních vakcín a dnes už jsme někde přes stovku.“

Proces vývoje vakcíny bude ještě dlouhý

„Ale počet vakcín, kde probíhají klinická hodnocení, je v řádu jednotek. Požadavky na vakcíny jsou mnohem větší než na léky, protože se podávají zdravým pacientům. Běžně se vyvíjí několik let.“

„Jindy jsem optimistka,“ uvádí Storová. „Ale v tomto ohledu zůstávám nohama na zemi. Myslím si, že pokud se vakcína na covid objeví v polovině nebo na konci příštího roku, tak to bude veliký úspěch.“

„Navíc, pokud někdo řekne v polovině příštího roku: Hurá, máme vakcínu, funguje, jak potřebujeme, tak ji také někdo musí vyrobit. Sice na ni čeká celý svět, ale výroba takové látky zabere nějakou dobu. To nefunguje tak, že někdo spustí výrobní linku a za týden budeme mít miliony balení.“

„Proces výroby tak může trvat měsíce,“ upozorňuje ředitelka SÚKL. „Takže v prognóze, kdy budeme mít k dispozici vakcínu pro každého, kdo bude chtít očkování, bych byla opatrná. Tam uplyne ještě hodně času.“

„V českých podmínkách probíhá zatím první laboratorní fáze vývoje vakcíny. Nás to bude zajímat až ve chvíli, kdy se objeví nějaké klinické hodnocení na lidských subjektech. Takže zatím budeme vyčkávat, kam se to posune. Ale moc přeji všem, kteří se toho účastní, aby se jim to podařilo. Protože to by byla úžasná věc pro Českou republiku.“



Dostatek léků není nikdy

„Zpětná vazba od zákazníků i lékárníků nám ukazuje, že dostatek léků není nikdy,“ konstatuje Storová. „V souvislosti s covidem je to hodně navázané na mediální zprávy. Takže když zazní veřejně, že nějaký lék by na tuto infekci mohl fungovat a jde o volně dostupný přípravek, tak je okamžitě vyprodán.“

Podle Storové postihl podobný výpadek na začátku pandemie léky s obsahem paracetamolu. Tehdy to ovlivnily informace lékařů, podle kterých tato léčiva snižují teplotu nebo mírní bolest hlavy a kloubů. Podobně byly vyprodané také léky s ibuprofenem.

„Během týdne byla tehdy vyprodaná měsíční zásoba. Prodalo se až 300 tisíc balení léků s obsahem paracetamolu. Ale my jsme okamžitě zahájili jednání s dodavateli a v tuto chvíli je těchto léků dostatek.“

Spor kolem ibuprofenu s WHO

V polovině března se na veřejnost dostala informace o tom, že užívání ibuprofenu může být zhoršujícím faktorem pro průběh koronavirové infekce. Spekulace posílil francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran, který na svém Twitteru tuto spekulaci potvrdil. Stejné stanovisko měla i Světová zdravotnická organizace (WHO).

„Pokud je pacient nakažený koronavirem a má horečku, doporučujeme, aby se vyhnul ibuprofenu a dal přednost paracetamolu,“ uvedl tehdy mluvčí WHO Christian Lindmeier.

Irena Storová je opačného názoru a pacientům s koronavirem by ibuprofen nerozmlouvala. „Troufám si říct, že to nebylo vědecky potvrzeno. Jednalo se jen o domněnku.“

„Domněnek teď ve veřejném prostoru běhá hodně a lidé se toho okamžitě chytají. Stačí, když proběhnou nějaké testy ve zkumavce, a hned se z toho vyvozují veliké závěry. Žádné vědecké důkazy o tom, že by ibuprofen zhoršoval průběh onemocnění, se nepotvrdily.“

„Kdybych byla pacientka a rozmýšlela bych se, jaký lék si vezmu, tak bych se řídila jasnými doporučeními. Paracetamol například není vhodný pro pacienty, kteří mají poškození jater, a ibuprofen zase není vhodný pro ty, kteří mají problémy se žaludkem,“ radí ředitelka SÚKL.

Pohled na WHO

Irena Storová se během rozhovoru odmítla pustit do plošné kritiky Světové zdravotnické organizace během pandemie. Přitom opačný názor než české úřady měla WHO na začátku pandemie i na používání roušek.

I když organizace později své stanovisko upravila, ještě na konci března koordinátor krizové pomoci WHO Michael Ryan tvrdil, že nic nenaznačuje to, že by roušky něčemu pomohly.

„WHO je pro celý svět takovým zlatým standardem. Určitě se všichni díváme na to, co doporučuje. Ale na druhou stranu je potřeba zohlednit nějaká národní specifika, nebo jak se v dané zemi pandemie vyvíjí. Takže osobně bych v tom volila jakousi zlatou střední cestu.“

Těší mě, že se pacient s remdesivirem uzdravil

V úterý byl z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze propuštěn pražský taxikář, kterému byl jako prvnímu v Česku podán lék remdesivir. Státní ústav pro kontrolu léčiv doporučil povolit jeho užívání hned na začátku pandemie, 17. března, a to přesto, že jde o experimentální léčebný přípravek.

„Určité obavy jsou během experimentální léčby na místě vždy. Nebylo by možné, kdybychom si řekli, že všechno je v pořádku a nebyli ostražití. I u léků v poregistrační fázi probíhá sledování poměru risk – benefit. I léčivo, které se používá roky v praxi, nás může překvapit.“

„U remdesiviru, ale i u dalšího experimentálního léku favipiraviru, je třeba mít na paměti, že jde o prostředky, které ještě nebyly registrovány,“ upozorňuje šéfka SÚKL. „Remdesivir v tom má náskok, protože jeho bezpečnost byla hodnocena už během epidemie eboly. Tehdy se uskutečnila řada studií. Ale u favipiraviru se to ještě nestihlo. Právě proto musíme být pozorní.“

„Když jsme připravovali odborné stanovisko pro ministerstvo zdravotnictví, aby umožnilo používání těchto léků v praxi, tak jsme si od výrobců vyžádali všechny možné dokumenty, celosvětové studie i výzkumy. A celou dobu jsme si vědomi, že musíme sledovat zejména profit pacienta, který tento experimentální lék dostane.“

„Z toho vyplývají i naše doporučení, kterým pacientům a s jakými problémy by tento lék neměl být podán. Musí existovat jasná vyřazovací kritéria. Ale to nehlídáme pouze my, ale také dodavatelé, protože i oni mají zájem na tom, aby lék při zavádění do praxe nejen že fungoval, ale hlavně aby byl bezpečný,“ dodává Irena Storová.

„Ale jinak jsme velmi rádi, že se pacient z VFN vyléčil. Sledovala jsem tiskovou konferenci, kde vystoupil. A určitě i on je rád, že se může vrátit domů k rodině,“ uzavírá v rozhovoru po Skypu Irena Storová.

