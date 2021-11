Ministerstva sama dezinformují o covidu, na webech mají neaktuální pravidla

Další šotci na webu covid.gov.cz Antivirus A, A Plus – nucené omezení provozu a karantény (i když se v dokumentu píše, že jsou oba programy již ukončené - u jednoho je to explicitně napsáno, u druhého jen web odkazuje na konec příjmu žádostí), je možné do programu Antivirus A stále poslat žádost.

