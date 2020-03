Češi budou moci dojíždět do práce 100 kilometrů od hranic, upřesnil Hamáček

15:41 , aktualizováno 15:41

Lidé dojíždějící přes hranice do práce budou mít výjimku ze zákazu cestování do ciziny, pokud pracují do vzdálenosti 100 kilometrů od hranice. Dosud výjimka platila jen na vzdálenost 50 kilometrů. Po rozhovoru s rakouským protějškem to uvedl český ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).