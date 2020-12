Víme, kam na hory. Petříček v Rozstřelu popsal možnosti zimního cestování

„Ministerstvo zahraničních věcí vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci v Evropě cestování nedoporučuje,“ řekl v Rozstřelu Tomáš Petříček. „Pokud k tomu samozřejmě lidé nemají pracovní nebo závažné rodinné důvody. Klasické eurovíkendy bych doporučoval odložit na vhodnější dobu.“

Do Švýcarska ano, do Itálie nebo Německa až v lednu

Přesto v některých evropských zemích se už teď podle šéfa české diplomacie lyžovat dá. Příkladem může být Švýcarsko, kde se už rozjely vleky. „Platí tam ale přísná hygienická opatření, včetně nošení roušek. Zároveň jsou tam výrazně omezeny kapacity lanovek, takže i tam bude situace jiná, než jsme zvyklí,“ uvádí Tomáš Petříček.

Pokud se ale Češi přesto rozhodnou pro lyžování ve švýcarských Alpách, musejí počítat s tím, že pro ně bude platit povinná desetidenní karanténa. Změna je podle ministra zahraničí ohlášena od 14. prosince. To by Česká republika měla vypadnout z místního seznamu rizikových zemí. Vzhledem k nestabilní epidemické situaci ale nelze vyloučit, že se to ještě změní.

Celý Rozstřel v podcastu:

Sjezdovky budou v provozu v Polsku, ale v zemi jsou uzavřeny hotely a restaurace. „Od tohoto víkendu by tam měla lyžařská střediska fungovat. Ale v Polsku se situace nezlepšuje, takže bych tam vyzýval k obezřetnosti.“

Podrobnou strategii během zimní sezony zatím podle ministra Petříčka nezveřejnilo Slovensko. „Podle dostupných informací chtějí možnosti lyžování koordinovat s Rakouskem. Takže se dá očekávat, že areály by mohly být otevřeny kolem 24. prosince.“ Ve středu večer, po rozhovoru, Slovensko oznámilo, jak budou vypadat zpřísněná opatření.

Přísné Rakousko

Rakousko zprovozní lyžařská střediska přesně na Štědrý den, ale za dodržení přísných hygienických opatření. Ubytování v hotelech a penzionech přitom bude povoleno až od 7. ledna. V tento den budou moci své podniky otevřít i rakouští restauratéři. Ministr ale předpokládá zpřísnění opatření pro cesty do Rakouska, což v praxi znamená, že lyžování kolem svátků bude možné pouze pro Rakušany. „V lednu pak uvidíme,“ říká ministr.

Češi mohou v tuto chvíli do Rakouska vycestovat s negativním testem, ale od 19. prosince Vídeň podmíní příjezd povinnou karanténou na 10 dní, bez ohledu na výsledek testů.

Lyžařská sezona v Itálii bude zahájena nejdříve 7. ledna a do konce prosince zůstávají zavřená střediska v německých Alpách, v Bavorsku dokonce až do 10. ledna. K dispozici by tam měly být alespoň upravované běžecké tratě. Do Bavorska ale aktuálně není možné cestovat kvůli sportu nebo rekreaci. Výjimky jsou omezeny na pendlery, mezinárodní dopravu, nebo třeba na návštěvy nejbližší rodiny.

Evropský očkovací pas od ledna

Tomáš Petříček hovořil v Rozstřelu také o takzvané „agendě lásky“, tedy o projektu ministerstva zahraničí na spojování partnerů, kteří žijí v různých částech světa, nejsou manželé a chtěli by se po čase konečně vidět.

„Jsou to stovky případů, které jsme vyřešili. Týkalo se to třeba případů, kdy jeden z páru je Čech a druhý cizinec. Ministerstvo muselo během letošního roku rozšířit své pole působnosti a já jsem rád, že to kolegové zvládají,“ říká ministr.

Tomáš Petříček zmínil v rozhovoru také evropský projektu „očkovacího pasu“, který by podle něj měl v Evropě fungovat od příštího roku a usnadnil by cestování lidem, kteří se nechají naočkovat proti onemocnění covid-19.

Ministr sám v Rozstřelu potvrdil, že se očkovat nechá a doporučil by vakcinaci všem občanům. „Jsem připraven se naočkovat, nevidím v tom problém a očkování se nebojím.“

Tomáš Petříček se v Rozstřelu vrátil také k cestě prezidentova poradce Martina Nejedlého do Moskvy. Podle něj Nejedlý připravoval v ruské metropoli setkání mezi Vladimirem Putinem a Milošem Zemanem a vyloučil, že by poradce jednal o dostavbě jaderné elektrárny v Dukovanech.

Petříček mluvil i o tom, jak pevná je současná vládní koalice ANO a ČSSD a zda si hnutí Andreje Babiše nepřipravuje půdu pro budoucí koaliční spolupráci s ODS po sněmovních volbách v příštím roce.