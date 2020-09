Ústřední epidemiologická komise jedná o covidu-19, poprvé od května

Ministr v pondělí uvedl, že členem komise je také zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) v ČR. S touto organizací si ministerstvo i premiér Andrej Babiš minulý týden vyměňovali názory ohledně omezení trasování kontaktů nakažených kvůli přetíženým hygienickým stanicím.

Podle WHO je to spolu s testováním a izolací jediná alternativa, a není proto vhodné ho omezit. Premiér kritiku WHO odmítl, ministr poté zdůraznil, že Česko trasovat nepřestane.



Komise se sešla v roce 2014 kvůli ebole. Zasedala také kvůli prasečí a ptačí chřipce. Jejím úkolem jako stálého pracovního orgánu vlády je předkládat vládě zprávy o vývoji epidemie a doporučovat opatření. Čtvrteční jednání se kvůli epidemické situaci koná jako videokonference.