Pomoc EU na koronavirus nejsou peníze navíc, míní Babiš. Komise to popírá

Současní i bývalí europoslanci upozorňují, že se výrazně zjednodušila možnost využití peněz a lze je získat z unijních fondů rychleji. Také podle Evropské komise by Česko na část peněz bez evropského programu nemuselo dosáhnout vůbec, nebo by je dostalo až za několik let.

Evropský parlament schválil poskytnutí pomoci ve čtvrtek. Poslanci podpořili mimo jiné vznik investičního fondu, který umožní členským zemím přesunout nevyužitých 37 miliard eur (asi bilion korun) ze strukturálních fondů do zdravotnictví či na pomoc zasaženým odvětvím. Součástí těchto peněz je i 1,2 miliardy eur pro ČR. Návrh podpořili téměř všichni europoslanci, proti hlasoval pouze Ivan David z SPD.

„Chci upozornit, že na boj s COVID-19 nedává EU ani o korunu víc, než na kolik měly státy nárok už před pandemií. Schválených 30 miliard Kč, kvůli kterým média oslavují evropské instituce, nejsou peníze navíc. Jsou dávno naše,“ reagoval dnes na hlasování Evropského parlamentu Babiš. „Komise umožnila jen rychlejší čerpání a vyšší flexibilitu přesunů v kohezních fondech,“ doplnil.

„Je zde pár významných detailů, které pan premiér přehlédl – čas a podmínky čerpání. Díky urychlené proceduře může Úřad vlády ihned peníze použít tam, kde jsou potřeba. Na to jsme nárok před COVID-19 fakt neměli,“ upozornil europoslanec Tomáš Zdechovský na to, že podle nového programu bude jednodušší peníze využít.

Pro projekty už nebude nutné spolufinancování z národních zdrojů a peníze budou k dispozici ihned, na rozdíl od běžných programů tak nebude nutné čekat s proplacením jejich části až na konec zúčtovacího období.



„Pan premiér v tom má velký guláš. On si totiž myslí, že iniciativa EK nestáhnout zpět od členských států nevyužité peníze na předfinancování je snad samozřejmost,“ připojil se bývalý místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička.

Na poskytnutí nevyužitých peněz upozornilo i zastoupení Evropské komise v ČR. „Komise uvolnila ČR peníze (osm miliard Kč), o které by mohla přijít, nebo se k nim dostat až za několik let. A tím, že schválila okamžité použití 30 miliard Kč na boj proti COVID-19, ČR ulehčí. Když potřebujete zaplatit léky teď, nepomohou vám peníze od kamaráda za rok,“ uvedla komise na Twitteru.