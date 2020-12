Přibývání nakažených je nyní zřetelnější. Dojde i na nemocnice, míní Dušek

Podle Duška se zatím ještě neprojevilo zmírněná opatření ze 3. prosince, kdy se otevřely obchody, restaurace a další služby. „Domnívám se, že během tohoto týdne půjdeme při stejné testové zátěži ještě nahoru,“ uvedl Dušek.

Očekává, že ještě bude stoupat kvůli vyššímu počtu kontaktů reprodukční číslo (R), které už je v současné době vyšší než 1. Číslo R uvádí průměrný počet dalších lidí, kteří se nakazí od jednoho pozitivně testovaného.



Jen dodržování současných opatření podle Duška může snížit šíření viru asi o polovinu. Data za příští tři dny ukážou, jak moc se situace zhoršila. „O víkendu jsme schopni udělat predikci zodpovědně, protože tam už uvidíme to rozvolnění z minulého týdne,“ dodal.

Denně do nemocnic podle Duška přichází 200 až 300 pacientů s covidem-19, aktuálně je jich asi 4 200. „Krajští koordinátoři v současné době hlásí stagnaci. Obávám se, že do týdne se to může změnit v nárůst,“ uvedl Dušek.

Situace se zhoršuje i v okolních zemích, některé podle Duška uvažují o dalších zpřísněních opatřeních. „Nelze očekávat, že by česká populace byla natolik promořená, že by docházelo k nějakému omezení šíření,“ dodal Dušek. Změnu podle něj může přinést až očkování.

Podle ministra Blatného Česko počítá s tím, že za prvních devět měsíců příštího roku by se mohlo stihnout naočkovat asi 70 procent populace. Zájem má podle průzkumu 40 procent populace a 20 procent není rozhodnuto.