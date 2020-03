Medici: od skript vyrazili do špitálů

Student šestého ročníku medicíny Masarykovy univerzity v Brně Martin Janků je v krizových situacích zvyklý pomáhat. Ostatně proto se rozhodl pro profesi lékaře. Předloni vyrazil do Indonésie na pomoc lidem, které postihlo zemětřesení. Když letos 12. března česká vláda oznámila, že vyhlašuje nouzový stav, hned přemýšlel, jak by se zapojil. Podobně jako on nabídla svou pomoc spousta dalších mediků z Masarykovy univerzity.