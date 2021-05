Pediatr: Očkujme i děti, ve světě na covid umřely tisíce a umíraly i v Česku

„Doufám, že Evropská unie registruje očkovací látky pro dětský věk už někdy během června,“ říká pediatr. „A pokud už budou otevřené všechny věkové kategorie v České republice, bude možné, že už v červnu, nejpozději v červenci, by se očkování mělo v ČR otevřít i pro děti nad 12 let.“

Testování vakcíny u dětí dopadlo skvěle

Výsledky testování na dětech nad 12 let už publikoval výrobce vakcíny Pfizer. „Testování se zúčastnilo 2 200 dětí a prokázalo se, že očkovací látka je pro ně velmi bezpečná. Jsou tam o něco málo častější běžné nežádoucí reakce, jako je horečka. Ale ukázalo se také, že je velmi imunogenní, velmi dobře navazuje tvorbu protilátek, ještě o něco lépe než u věkové kategorie 16 až 24 let.“

„Dokonce se prokázalo, že v této věkové kategorii v placebové větvi došlo k 18 případům covidu a u té vakcinované větve nedošlo k ani jednomu případu. Takže z této studie vyšla stoprocentní účinnost,“ uvádí Dražan.

V tuto chvíli vznikají podobné studie i u dalších vakcín, které už byly registrovány u Evropské lékové agentury. Všechny spolčenosti zároveň testují i nejmenší děti, tedy i věkové kategorie pod 12 let.

„Dá se předpokládat, že na podzim se dočkáme registrace vakcíny pro nejmladší děti od Pfizeru a nejpozději začátkem příštího roku se dočkáme i u ostatních vakcín, minimálně u Moderny.“ Podle Dražana se zároveň testují účinky vakcín i u těhotných žen.

Pediatr se vyjádřil i k tomu, jaký je u rodičů zájem o to, aby se jejich děti do podobných studií zapojily. Podle něj například ve Spojených státech amerických zájem rodičů výrazně převyšuje nabídku farmaceutických firem. Vědci tak rozhodně nemají problém s tím, aby se kapacity pro výzkumné studie okamžitě zaplnily.

A proč by se měly děti nechávat proti covidu očkovat, když řada lékařských kapacit v průběhu epidemie tvrdila, že se jedná o nemoc starých či chronicky nemocných lidí? „Jen v České republice na covid zemřely čtyři děti do patnácti let. Na žádnou jinou infekci v posledním roce nezemřely čtyři děti.“

Bez očkování dětí bezpečně neotevřeme školy

„A kdyby v České republice neplatila přísná opatření, umřelo by jich mnohem více,“ pokračuje dětský lékař. „V Brazílii zemřely podle některých odhadů tisíce dětí. V USA několik set dětí. To není infekce nemocných či starých lidí. Ve věku 25-35 let zemřelo v ČR 55 lidí.“

„A to není jediný důvod. Byly rok zavřené školy. A my chceme, aby se mohly bezpečně otevřít a mohly bezpečně fungovat. Aby děti byly imunní, aby se mezi nimi infekce nešířila. A nejen mezi nimi, ale aby se nešířila ani od nich na rizikovější části obyvatel. Takže důvodů, proč by se měly očkovat děti, je celá řada,“ míní pediatr.

Od příštího pondělí se v ČR otevřou všechny školy, včetně středních. Podle Dražana by to ke zhoršení epidemie v naší zemi vést nemělo. „Příliš se toho nebojím. Doufám, že letní počasí bude situaci zlepšovat. Pokud se budou děti testovat, zachytí se případná ohniska. Ta se mohou vyskytnout, ale pak se musí pozitivní velmi rychle izolovat a trasovat. Takže by to mělo být bezpečné.“

Budou všechny schválené vakcíny účinné proti novým variantám a mutacím covidu? Budeme se muset nechat na podzim přeočkovat? Jaký má názor na kombinování vakcín? A neobává se toho, že se mladší lidé nebudou chtít nechat proti covidu-19 očkovat? I na to odpovídal pediatr Daniel Dražan v Rozstřelu.