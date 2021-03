Časté změny ministra zdravotnictví neprospívají, míní Prymula i Smejkal

„Politika tomu samozřejmě neprospívá, proto i my jsme se zasazovali o to, aby alespoň ta odborná část byla jednotná v radách. Co s tím už udělají politici je na nich. Rozhodně časté změny obecně na ministerstvech neprospívají ničemu,“ řekl v pořadu Otázky Václava Moravce hlavní epidemiolog Petr Smejkal. „Mohu říct za naši skupinu, že komunikace s panem ministrem je dobrá,“ dodal.

Komentovat pozici ministra Blatného nechtěl ani jeho předchůdce Roman Prymula, který se k politice už nechce vyjadřovat. Změny na ministerstvu po odborné stránce zvládání epidemie ale vliv mají.

„Když se podíváme na personální vybavenost ministerstva jako takového, tak tam v čele jednotlivých sekcí docházelo k řadě změn během několika málo měsíců, vidíme skutečně x změn a odchodů na těch nejvyšších postech a to určitě dobře není, protože ten tým musí mít nějakou důvěru k sobě, musí tam táhnout za jeden provaz a v této době je to zvlášť klíčové. Tedy odborně by to neprospělo, ale jak říkám, nekomentuji personální otázky politické, které se navíc týkají mého nástupce,“ dodal Prymula.

Počty hospitalizovaných klesají

K nedělnímu ránu bylo v českých nemocnicích na odděleních JIP a ARO volných 12 procent lůžek, pro covidové pacienty jich bylo určených 124. Nejhorší situace je v Karlovarském kraji, kde jsou na těchto odděleních volná tři lůžka, jedno z nich je pro pacienty s koronavirem. Standardních postelí s kyslíkem je v Česku volných 24 procent, na covidových odděleních to znamená 907 volných míst. Podle Smejkala ale zátěž klesá.

„Buď stagnuje nebo mírně klesá, uvidíme ještě pár dní, jestli se ten trend potvrdí. Stále zdůrazňuji, že pokles v zatížení nemocnic bude tentokrát pozvolnější oproti těm podzimním vlnám, protože pacienti jsou mladší, stonají déle. Jsou tu i jiné varianta viru, víme o britské a to ještě doufejme, že tady nejsou jiné, takže bohužel ta zátěž nemocnic bude klesat pozvolněji, ale zdá se že už jsme za vrcholem,“ řekl epidemiolog Smejkal.

Jihoafrickou mutaci by mohlo mít na dvacet celníků z Jihomoravského kraje. Odhalit by jí měly testy, které považují epidemiologové za důležité. U vakcín by mohly dělat podle Romana Prymuly problémy mutace.

„Mohou se logicky nějakým způsobem dále měnit a posouvat, nejhorší zpráva je, že jsou hůře zvládnutelné vakcinací a tato mutace se tady nepochybně bude také šířit,“ řekl Prymula.

Ke zpomalení epidemie by podle Smejkala mohlo pomoci i omezení průmyslu v době Velikonoc. Rada vlády pro zdravotní rizika, které je Smejkal členem, to chce navrhnout jako jedno z doporučení. Proti uzavírání průmyslu je naopak poradce prezidenta pro zdravotnictví, epidemiolog Roman Prymula.