Lidé pobírající některé dávky nejspíš nebudou muset dokládat aktuální příjmy

Vláda schválila novelu zákona, podle které se dávky, které se každý kvartál dokladují, automaticky překlopí do dalšího čtvrtletí.



Lidé, kteří pobírají některé dávky, musí úřadům práce podle nynějších pravidel dokládat své příjmy a další skutečnosti každé tři měsíce. Potřebné dokumenty musí dodat za skončené čtvrtletí do konce prvního měsíce dalšího kvartálu. Nyní je to tedy do konce dubna. Pokud by to neudělali, vyplácení pomoci od státu se zastaví.

Pokud však poslanci novelu schválí, dávky, které je třeba každý kvartál dokládat, se automaticky překlopí do druhého čtvrtletí bez dokladování. „Co se týká nových nároků na dávky, tak ty budou fungovat dál, ale ideálně v bezdotykovém režimu,“ dodala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Lidé by měli posílat potvrzení v případě, že se u nich něco změnilo, a to třeba okruh posuzovaných osob či příjmy.

Předlohu připravilo ministerstvo práce. Chce tak minimalizovat kontakt lidí s firmami a úřady, ulevit České poště při doručování zásilek a uvolnit ruce pracovníkům úřadů práce na jinou agendu. Změny by platily dočasně. Zákon ještě musí schválit obě komory Parlamentu a podepsat prezident.



Ochránit seniory je odpovědností každého z nás

Úleva úřadům práce spočívá v tom, že by nemusely pro druhé čtvrtletí plošně přehodnocovat výši vyplácených příspěvků na bydlení, přídavků na dítě a příspěvků na péči. Lidé by dávky měli dál dostávat bez toho, aby museli úředníkům dokládat své příjmy či vynaložené náklady za poslední čtvrtletí.

Jednou ze skupin, které se novela snaží chránit, jsou senioři. Podle prezidenta Asociace péče o seniory Lukáše Stehna však není odpovědností jen vlády, obcí a dalších úřadů, kolik seniorů pandemii přežije, ale i občanů.

„Vláda říká, že senior aby byl v bezpečí, tak by neměl opustit byt, ale když zůstane sám doma a nikdo mu nepomůže s nákupem potravin a léků, tak je tato výzva zcela k ničemu,“ uvedl. Každý by tak podle něj měl individuálně zjišťovat, zda nemá ve svém okolí seniory, kteří potřebují pomoc.

