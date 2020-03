Ochranné prostředky proti koronaviru dopravilo do Česka první letadlo ČSA

Další letadlo Smartwings Group s potřebnými ochrannými pomůckami dorazí z Číny do Prahy v noci na úterý. Letadla ČSA, která mají být součástí zásobovacího mostu s Čínou, měla problémy se získáním přeletových povolení.

„Dnes v 1:13 hodin přistálo na letišti Václava Havla Praha letadlo ČSA, které z Číny přivezlo 1 milion roušek a další potřebný zdravotnický materiál,“ uvedla mluvčí.

Letoun ČSA Airbus A319 odletěl v neděli ve 12:55 středoevropského času ze Šanghaje a po technickém mezipřistání v Novosibirsku pokračoval do Prahy.

V České republice byl v uplynulých dnech nedostatek zdravotních ochranných prostředků. V sobotu před půlnocí dovezl respirátory a roušky a další ochranné pomůcky velkokapacitní letoun ve službách NATO Ruslan, přistál na pardubickém letišti.

Hasiči poté 106 tun zdravotních pomůcek distribuovali z policejního skladu v Opočínku u Pardubic do jednotlivých krajů. Do leteckého mostu jsou zapojena také letadla společnosti China Eastern, první přiletělo do Prahy v pátek, další v neděli po půlnoci. Letadla s ochrannými pomůckami by podle ministerstva vnitra měla v Česku přistávat zatím šest týdnů.

Česko čínským dodavatelům za zdravotnický materiál platí. Ministr vnitra Jan Hamáček v pátek na Twitteru uvedl, že doteď jeho resort utratil za ochranné pomůcky 1,5 miliardy korun. Celkově by stát v příštích týdnech měl na nákup zdravotních prostředků vynaložit přes tři miliardy korun.