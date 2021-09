Bude se očkovaný testovat při návštěvě babičky? Dušek mírní předchozí výrok

„Výrok byl špatně pochopený. Řekl jsem to ale velice zkratkovitě,“ řekl ve středu novinářům Dušek. Podle něj je sice pravda, že očkovaní se mohou nakazit, měli by být ale spíš zvýhodňovaní.

Vyjádření o testování očkovaných směřovalo podle jeho slov k tomu, že by se tím mohla zpřísnit ochrana rizikových skupin, například při návštěvách v domovech pro seniory nebo při příjmech do nemocnic.

Dušek se k problematice vyjádřil v debatě o očkování, kterou pořádala Ostravská univerzita. Prospěšnost testování očkovaných při tom připustil i děkan tamní lékařské fakulty, epidemiolog Rastislav Maďar.

„To je vážná otázka, v tuto chvíli se opravdu očkovaní netestují, je to doporučení hlavní hygieničky a panelu expertů-epidemiologů. V tom letním období to není špatné, ale je otázka, co se stane v tom období podzimním,“ uvedl podle portálu Seznam Zprávy Dušek.

Vláda nicméně s povinným testováním lidí, kteří jsou proti covidu-19 očkovaní, nepočítá. Rezolutně to odmítl premiér Andrej Babiš i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Nikdy to nebude, je to úplně mimo,“ míní premiér Andrej Babiš.

„Politika, že netestujeme očkované, bude zachována,“ řekl k tomu ve středu Vojtěch. Podle něj i mezinárodní data ukazují, že pravděpodobnost, že očkovaný člověk se nakazí nebo virus přenese na dalšího, je mnohonásobně nižší než u neočkovaných.

Ministerstvo zdravotnictví @ZdravkoOnline Ministerstvo zdravotnictví rozhodně neplánuje zavést testování očkovaných lidí. Citovaný výrok ředitele ÚZIS Ladislava Duška vychází z odpovědi na otázku studenta v rámci odborné přednášky a je vytržený z kontextu. Ministerstvo zdravotnictví žádné podobné opatření nechystá. oblíbit odpovědět

Nyní to nedává smysl, říká Hořejší

Vzhledem k tomu, že kvůli mutaci delta se mohou covidem nakazit i očkovaní, může mít podle imunologa Václava Hořejšího testování očkovaných v principu smysl. „Ale myslím si, že počty nakažených a hospitalizovaných jsou nyní nízké jako u běžného chřipkového onemocnění, takže se spíše bude od různých opatření upouštět, tedy ani testování očkovaných v tuto chvíli nemá smysl,“ řekl pro iDNES.cz.

Souhlasí však s možností, že by to podpořilo ty, kteří chráněni nejsou. „V populaci jsou asi dva miliony lidí, co nejsou očkovaní, ani covid neprodělali. To jsou ti, kvůli kterým by se teoreticky měli očkovaní testovat,“ myslí si Hořejší.

Plně očkovaných je nyní 5,8 milionu lidí. Očkování stejně jako potvrzení o negativním testu či o prodělání covidu slouží jako potvrzení o bezinfekčnosti. To lidé aktuálně potřebují například pro účast na kulturních nebo sportovních hromadných akcích, vyžaduje se také pro vstup do některých provozoven, například do bazénu či ke kadeřníkovi. Oficiálně by ho lidé měli mít i pro návštěvu restaurace, jejich provozovatelé je ale nemusí kontrolovat.