V Česku je druh covidu blízký Kentaurovi. Umí utéct imunitě i očkování

NRL v České republice potvrdila první případ nákazy subvariantou BA.2.76, blízkou tzv. subvariantě Kentaur s označením BA.2.75. Testy v Česku ale dosud neprokázaly přímo subvariantu Kentaur.

Z 96 procent pak ve vzorcích pozitivních PCR testů dominují subvarianty BA.5. či případně BA.4. SZÚ také pozoruje nárůst subvariant omikronu s označením BE a BF. Subvarianta BE převažuje v Německu, zatímco subvarianta BF se majoritně vyskytuje ve Spojeném království. Bližší informace k těmto variantám ale dosud nejsou k dispozici, stejně tak není jasné, jak se uplatní v konkurenci s BA.2.75.

„Subvarianta BA.2.76 se, podobně jako Kentaur s označením BA.2.75, řadí do rodiny mutací, jejichž vývoj považujeme za dobré sledovat, ostatně tu s označením Kentaur už Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zařadilo mezi varianty zájmu,“ informovala vedoucí NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Helena Jiřincová.

„Podle dostupných informací ze zahraničí by BA.2.76, která ještě nemá vlastní pojmenování, mohla podobně jako Kentaur patřit do skupiny subvariant, které dobře unikají neutralizačním protilátkám. To znamená, že proti nim není dostatečná imunita po prodělání nemoci, a to ani po infekci omikronem, především variantou BA.1,“ doplnila Jiřincová.

„Za současné situace, kdy rostou počty infikovaných, považuji za důležité připomenout doporučení ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Nošení ochrany úst a nosu, ideálně respirátorů alespoň třídy FFP 2, má smysl všude tam, kde je vysoká koncentrace lidí a špatné větrání, a také tam, kde jsou lidé více náchylní k nákaze kvůli svému zdravotnímu stavu,“ doporučila ředitelka SZÚ Barbora Macková.