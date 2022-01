Snadnější cestování motivovalo k očkování 54 procent Čechů, ukázal průzkum

„Možnost ochránit své zdraví a vycestovat do zahraničí jsou největší motivací nejen pro očkované cestovatele, ale i pro ty, kteří jsou stále na vážkách. Právě pro ně je možnost vycestovat ze země tou největší motivací ze všech,“ řekla Eliška Řezníček Dočkalová z Kiwi.com.

Možnost volného pohybu a cestování uvedlo v průzkumu jako motivaci k očkování proti koronaviru 54 procent respondentů. To je přitom jen o jeden procentní bod méně, než v průzkumu získala snaha o ochranu zdraví.

Zhruba 20 procent respondentů uvedla jako svou motivaci k očkování také solidaritu k ostatním, 11 procent pak své zaměstnání nebo školu a desetinu pak zmínila tlak svého okolí. Očkovaní Češi byli oproti neočkovaným loni také otevřenější cestám do zahraničí.

Průzkum se věnoval také možnosti, zda se má očkování proti koronaviru zařadit ke klasickým cestovatelským vakcínám proti nemocem jako je malárie, žlutá zimnice či tyfus. Pro tuto variantu hlasovalo 38 procent Čechů, naopak kategorický proti bylo 35 procent dotázaných. Zbylá část by tuto možnost zvážila do budoucna. Odpůrci tohoto kroku jsou současně převážně neočkovaní lidé a častěji ženy.

Do zahraničí se letos chystá více Čechů

Přístup některých se ovšem mění například u cest do exotických zemí, kam doporučuje očkování přes 60 procent respondentů, včetně neočkovaných. Část z nich to ovšem podmiňovala dobrovolností.

„Navzdory faktu, že jsou čeští cestovatelé ohledně zařazení covidového očkování do skupiny preventivních cestovních vakcín rozdělení, téměř dvě třetiny se nebrání standardním cestovním vakcínám, které se vyžadují či se doporučují při návštěvě rizikových oblastí,” dodala Řezníček Dočkalová.

Většina Čechů je proti zachování protipandemických opatření. Dvě třetiny z nich považují cestování za bezpečné už nyní, opatření by ponechala pouze pětina lidí. Cestu do zahraničí letos plánuje až 80 procent dotázaných, loni to mělo být 64 procent.

Průzkum provedla během loňského prosince agentura STEM/MARK. Zúčastnilo se ho 1 008 respondentů. Společnost Kiwi.com funguje od roku 2019, dříve pouze přeprodávala letenky aerolinií, nyní kombinuje lety a pozemní přepravu více než osmi set přepravců.