K očkování mohou nově i lidé nad 16 let, už se jich zapsalo přes 77 tisíc

Možnost registrovat se k očkování proti covidu-19 se v pátek otevřela i lidem od 16 do 29 let. Těch je je v Česku asi 1,5 milionu. Vakcinace nadále zrychluje, podle premiéra Andreje Babiše bylo ve čtvrtek opět podáno skoro 110 tisíc vakcín. Tentýž den laboratoře odhalily 430 nově nakažených. Je to o 80 více než ve středu, ale zároveň o 75 méně než minulý čtvrtek.