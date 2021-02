Čtvrtina vyléčených z covidu neopustí nemocnici, zůstávají týdny i měsíce

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek v televizi Seznam reagoval na dotaz, jestli může jít až o třetinu pacientů. „Nejsou to čísla, která by nebyla reálná. Je to něco, co zatěžuje, a v těch zjednodušených statistikách to opravdu vidět není. Kromě toho na jednotkách intenzivní péče leží ti všichni, kteří na nich leželi před tím,“ řekl.

„Obecně je brán pacient po 20 dnech od stanovení diagnózy covid jako neinfekční, je-li bez symptomů. Může přitom být i PCR pozitivní,“ uvedla Heřmánková. Stejný postup potvrdila také například Fakultní Thomayerova nemocnice nebo Fakultní nemocnice v Motole. Pacienti po těchto 20 dnech tak nejsou ve statistikách hospitalizací a aktuálně nakažených, neobjevují se ani mezi úmrtími s covidem.

„Pokud jsou hospitalizováni déle než 20 dnů, tak už infekční nejsou a nehlásí se, i když jejich stav stále vyžaduje hospitalizaci a příčinou jejich obtíží je covid. Naopak pacienti, kteří se u nás zlepší natolik, že jsou schopni domácího ošetřování, jsou propuštěni do domácí péče, i když jsou stále v izolaci,“ popsala mluvčí FN Motole Pavlína Danková.

Situace v nemocnicích je tak podle zdravotnických odborů mnohem horší, než se může z ministerstvem zveřejňovaných statistik zdát. „Do nemocnic se pacienti ve zhoršujícím se stavu dostávají většinou za týden, deset dní po testu. Z této pravidelné ministerské statistiky tedy už po dalších deseti, čtrnácti dnech vypadávají. Není výjimkou, že ve vážném stavu dál v nemocnicích leží týdny, měsíce,“ sdělila za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Marie Klírová.

Nemocnice pacienty přeložené z izolace na standardní oddělení už do statistik vedených ministerstvem jako covidové nehlásí, potvrdila mluvčí Fakultní nemocnice Bulovka Simona Krautová. „Pokud jsou přeloženi na jiné oddělení, například na pneumologii, jsou vedeni jako pacienti s plicním onemocněním,“ uvedla.

Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze podle mluvčího Petra Sulka tento týden pečovala o více než 180 covid pozitivních. „Pacienti, kteří jsou už negativní na covid-19, ale stále potřebují ještě zdravotní péči, která mnohdy trvá i několik týdnů, jsou většinou hospitalizováni na odděleních geriatrie nebo k tomu vymezených lůžkách napříč celou nemocnicí,“ sdělil Sulek. Řádově jsou podle něj takových pacientů desítky.

O tom, že jsou nemocnice v ČR na hraně svých kapacit, v pátek v tiskové zprávě informovalo ministerstvo zdravotnictví. Statistiky ministerstva ve čtvrtek hlásily 5 737 hospitalizovaných s covidem-19. Rozdíly mezi kraji existují, ale většina nemocnic je obsazena na maximum.

Karlovarským krajem požadovanou přeshraniční pomoc vláda odmítá. Podle čtvrtečního vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se Česko o každého svého pacienta zvládne postarat. Organizují se tak přesuny pacientů mezi kraji, vyhrazeny pro to byly i dva vrtulníky letecké záchranné služby.