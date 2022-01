Epidemie v Česku zesílila, přibylo nejvíc případů od 21. prosince

Na 3. dávku mohou už všichni dospělí Všichni dospělí mají od úterý nárok na třetí dávku očkování proti covidu-19 po pěti měsících. Dosud si lidé mladší 30 let museli počkat o měsíc déle. Urychlení se dotkne více než 251 000 lidí. Celkově byla posilující dávkou očkována zhruba pětina české populace a třetina těch, kteří očkování dosud absolvovali. Ve věkové skupině 18 až 30 let bylo dosud očkováno téměř 723 000 lidí, z nich 47 500 do neděle 2. ledna posilující očkování absolvovalo.