Do sněmovny budou volit i lidé v karanténě, způsoby zůstanou stejné

V říjnových volbách do Poslanecké sněmovny budou moci i letos hlasovat lidé, kteří budou tou dobou v karanténě✅ Způsoby zůstanou stejné jako loni: ➖ drive in ➖ v uzavřeném pobytovém zařízení ➖ do zvláštní přenosné volební schránky Více na https://t.co/PFetupUBdc https://t.co/IkbEQFcAcf