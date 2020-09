PŘEHLEDNĚ: Koronavirové volby jsou tu. Podívejte se, jak na to

1. Kde se bude volit?

Své zastupitele budou občané vybírat ve třinácti krajích, v tom čtrnáctém – v Praze – se nevolí. V rámci obměny třetiny Senátu budou mít možnost jít k volebním urnám i někteří Pražané, konkrétně ti z volebních obvodů č. 21 (Praha 5), 24 (Praha 9) a 27 (Praha 1).

2. Kdy volby začnou?

Kvůli koronavirové krizi odstartují už ve středu. Lidé v karanténě mohou ten den od 7 do 15 hodin hlasovat z automobilů na tzv. drive-in stanovištích. Ve čtvrtek a v pátek pak mobilní komise s urnami objedou domy pro seniory a další pečovatelská zařízení v karanténě. Další lidi v karanténě, kteří si o to telefonicky požádají, navštíví komise v pátek a v sobotu. Pro všechny ostatní se volební místnosti otevřou v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

3. Kde bude možné volit z automobilů?

Na stanovištích drive-in v okrese, kde mají dotyční trvalý pobyt. Stanovišť bude celkem 78. Třeba pro volební obvody č. 21 a č. 27 bude umístěno na parkovišti Letná. Okres Brno-město zase využije místo před hlavním vstupem na Výstaviště.

4. Jak bude probíhat hlasování na drive-in stanovištích?

Přímo z vozidel. S komisaři budou lidé komunikovat přes stažené okénko. Auta vůbec neopustí. I v případě této volby platí: mít zakryté dýchací cesty. Roušky nebo respirátory bude možné odložit jen na ztotožnění.

5. Co všechno mají mít lidé jedoucí na drive-in s sebou?

Kromě občanského průkazu (nikoli pasu) také doklad, že jsou v karanténě – potvrzení od lékaře nebo hygieny nebo SMS zprávu o pozitivním výsledku testu na covid-19. Obecně je doporučováno, aby voliči měli i vlastní psací potřeby.

6. Jak budou volit ti, co nevyužijí drive-in?

Budou moci odvolit do zvláštní volební schránky. Svému krajskému úřadu se ale musí nahlásit telefonicky do čtvrtka 1. října. A to do 20 hodin, přičemž telefonní spojení lidé naleznou na webových stránkách svého kraje. Komise pro hlasování se k nim dostaví v pátek 2. října od 7 do 22 hodin nebo v sobotu 3. října od 7 do 14 hodin. Občané by u sebe měli mít občanský průkaz, voličský průkaz (pokud jim byl vydán) a raději i doklad o nařízené karanténě.

7. Půjdou komisaři ke mně domů?

Konkrétní místo hlasování (v bytě u voliče, na chodbě před bytem nebo venku před domem) je na domluvě s komisí při snaze o snížení kontaktů se třetími osobami. Na místě na voliče komise vyčká nanejvýš 10 minut. Nedostaví-li se volič k hlasování v této době, platí, že hlasování odmítl.

8. Co když mi karanténa bude nařízena až v pátek?

Pokud volič dostane upozornění od hygieny až v průběhu pátku, pak jako případně možný nakažený přijít volit nemůže. Takovým lidem volba nebude umožněna.

9. Jak budou volit lidé v pobytovém zařízení uzavřeném kvůli covidu-19?

Do takového zařízení se dostaví speciální komise, a to v průběhu čtvrtka 1. října mezi 7. a 22. hodinou nebo pátku 2. října mezi 7. a 18. hodinou. O konkrétním čase budou klienty informovat zaměstnanci pobytového zařízení. Lidé by opět měli mít zakryté dýchací cesty, musí mít občanský, případně voličský průkaz, pokud jim byl vydán.

10. Jak budou volit ostatní, kterých se karanténa netýká?

Ve volebních místnostech. Lidé se do nich dostaví s rouškou, respirátorem nebo jinou pomůckou na zakrytí dýchacích cest. U vstupu si vydezinfikují ruce, pak v dvoumetrových rozestupech předstoupí před volebního komisaře. Tomu předají občanský průkaz a odstoupí na dva metry. Po vyzvání ke ztotožnění si na okamžik sundají z obličeje ochrannou pomůcku, načež si ji znovu nasadí. Dále už volba bude probíhat standardně. Jen prostory takzvaně za plentou budou tentokrát častěji dezinfikovány, stejně jako psací potřeby. Doporučuje se ostatně přinést si vlastní.

11. Co když si lidé doma zapomenou roušku?

Dostanou ji zdarma u vstupu do volební místnosti.

12. A co když si někdo odmítne roušku nasadit?

Komise mu i tak musí umožnit odhlasovat. Zmíněný člověk se ale dopouští přestupku a bezesporu se nevyhne pokutě. Komise totiž o tom, že odvolil bez roušky, musí informovat hygieniky nebo policii či správní úřad. A ti, vzhledem k tomu, že každý volič musí být před volbou ztotožněn, nebudou mít zase tak složitou práci nahlášeného odpírače roušek potrestat. V krajním případě se pokuta může vyšplhat až ke třem milionům korun.