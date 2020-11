Duškovi se nelíbí každodenní statistiky mrtvých. Pouštěl by je po čtvrt roce

Otázku, jestli nepřestat čísla zveřejňovat, nadhodil na výboru poslanec za ANO Rostislav Vyzula. „Je opravdu nutné hlásit médiím informaci o úmrtnosti na covid každý den? Poněvadž, jak už tady bylo řečeno, profesor Válek i profesor Dušek řekli, že ta informace je nepřesná, nechci říct přímo nesmyslná, poněvadž všichni víme, že pacienti všichni na covid nezemřeli,“ zeptal se podle Blesku Vyzula.



A právě s tím souhlasil šéf ÚZIS, který data spravuje, Ladislav Dušek. Dodal, že nejde o jediný údaj, který by se podle něj měl zveřejňovat s delším časovým odstupem.



„Já nemám tuto pravomoc a ani bych ji jako zaměstnanec ÚZIS mít neměl. Nevím, kdo by ji mohl mít. Pokud takový subjekt existuje – možná je to Sněmovna jako suverén, nevím – tak, aby ta národní strategie komunikace vznikla,“ řekl Dušek. „Já nejsem ten typ statečného člověka, který by to vypnul,“ uvedl.



„Ve chvíli, kdy mně jako zaměstnanci ÚZIS doputuje papír, abych toto číslo přestal vysílat a řádně po validaci informoval veřejnost o mortalitě třeba za poslední čtvrtrok se standardizovanými hodnotami a s nastavenými příčinami úmrtí třeba ve spolupráci s ČSÚ (Českým statistickým úřadem, pozn. red.), strašně rád tak učiním,“ dodal.

Jak to s čísly je

S počty úmrtí jsou totiž hned dva problémy – čísla naskakují se zpožděním a jsou zveřejňována před jejich validací. „Počet úmrtí v souvislosti s onemocněním covid‑19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na covid‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni,“ uvádí ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách, kde tyto statistiky zveřejňuje.

Podle studie, kterou provedli v brněnské Fakultní nemocnici u svaté Anny, je ale v naprosté většině případů skutečně příčinou úmrtí koronavirus. Tamní lékaři zkoumali 32 případů, kdy osoba zemřela doma, aniž by byla známa příčina. Souvislost s nákazou koronavirem neobjevili jen u tří z nich.

Denní nárůst počtu potvrzených nákaz covid-19 v ČR

Druhá skutečnost, která zkresluje statistiky publikované denodenně v médiích, je fakt, že počty úmrtí doplňuje ÚZIS do statistik zpětně. Takže zatímco třeba za úterý podlehlo nákaze podle oficiálních informací ministerstva 109 lidí, do celkové statistiky počtu úmrtí od počátku epidemie přibylo jen do 18. hodiny večerní 189 lidí. Ti však zemřeli již dříve, nyní byli pouze zaneseni do statistik, a proto do statistik jiného dne.



Strkání hlavy do písku

Část opozičních politiků se ale tomuto návrhu brání. Jako řešení vidí spíše větší edukaci veřejnosti o tom, co čísla přesně znamenají, než jejich tajení. Že rozhodně nesouhlasí, řekl třeba předseda Pirátů Ivan Bartoš. „To, jakým způsobem neumí vláda čelit nepříznivým číslům, je pouze ukázka nevyspělosti a nepochopení, k čemu čísla slouží,“ napsal iDNES.cz.

Připustil, že jednotlivé státy používají různou metodologii, mezinárodní srovnání ale podle něj není klíčové, nutné je znát data, na základě kterých lze upravovat strategii boje s koronavirem. „A na to mají právo i občané. Pouze pokud budeme všichni znát data, na základě kterých Vláda ČR přijímá opatření a činí strategická rozhodnutí, k ní a jejím krokům můžeme mít důvěru. A důvěra vede k dodržování opatření a efektivnímu boji s koronavirem,“ dodal s tím, že jeho strana bojuje o maximální transparentnost a zdůraznil nutnost zodpovědného operování s daty zejména ze strany médií.

„Strkat hlavu do písku či ji do písku strkat občanům však není řešení, situaci se musíme jako společnost postavit čelem,“ uvedl Bartoš.

Předseda STAN Vít Rakušan souhlasí, že nejlepší cestou je maximální transparentnost. „Nevidím žádný reálný důvod pro to, aby se tato informace sdělovala až s odstupem. Tutlání a zatajování nikdy ničemu nepomohlo a vyvolalo by spekulace, co a proč nám kdo tají,“ míní.

Proti návrhu se postavil i europoslanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. „Měli bychom zakázat všechny špatné zprávy, protože je díky nim vidět, jak je současný premiér totálně neschopný,“ napsal.

Předseda SPD Tomio Okamura zase míní, že je naopak potřebné zveřejňovat validovaná data. „Tak, aby bylo opravdu jasné, kdo skutečně zemřel na covid podle pitvy, jako to dělají na Slovensku,“ uvedl a dodal, že záhodno by bylo zveřejňovat i data o počtech úmrtí na onkologické a kardiovaskulární nemoci.