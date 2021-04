Případů covidu přibylo nejméně od září, Česko už není první v počtu obětí

Od loňského března, kdy se v Česku objevily první případy, byla nemoc potvrzena u více než 1,6 milionu lidí a zemřelo 28 920 lidí s covidem-19. Od začátku letošního března, kdy denní nárůsty počtu nakažených dosáhly skoro 17 tisíc, postupně šíření nemoci zpomaluje.

To se projevuje i v nemocnicích. V těch bylo ještě ve čtvrtek 3 466 pacientů s covidem, o skoro tisíc méně než před týdnem. Ve vážném stavu je podle ministerstva zdravotnictví 765 těchto pacientů. Jeho statistiky ale nezahrnují pacienty, kteří po deseti dnech nevykazují příznaky covidu-19. Počty obsazených lůžek v nemocnicích se však snižují pomaleji. K sobotnímu ránu bylo podle ministerstva volných 25 procent lůžek s umělou plicní ventilací a 28 procent standardních lůžek s kyslíkem.

„Žádný z regionů výrazně neroste nebo neroste vůbec. Je to hlavně díky tomu, že většina z nás dodržuje nastavená pravidla, a proto brzdíme průběh epidemie,“ řekl v pátek ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Nejlépe na tom je Královéhradecký, Karlovarský a Plzeňský kraj. V těchto krajích by měly být v pondělí otevřeny v rámci rozvolňování školky pro všechny děti. Naopak nejhůře na tom je podle Arenbergera Ústecký a Jihočeský kraj.



Do statistik přibylo 76 úmrtí s covidem-19. Z nich 28 připadá na pátek. Tyto počty se však doplňují zpětně, v dalších dnech tak číslo ještě stoupne.

Současně ale zpomalilo očkování. Proti čtvrtku i minulému pátku počet očkovaných klesl přibližně o 11 tisíc na 58 042. Arenberger však v pátek řekl, že denní počty vyočkovaných dávek budou opět růst, brzy by se chtěl dostat na 100 tisíc denně.

Celkem již zdravotníci podali 2 781 560 dávek vakcíny. 1 844 044 lidí dostalo jen první dávku, 937 273 pak obě dvě. Dalších pár stovek lidí dostalo vakcínu od firmy Johnson&Johnson, která se podává jen v jedné dávce.

V posledních dnech zpomalilo i testování. V pátek bylo provedeno 104 465 antigenních testů a 16 061 PCR testů, zatímco před týdnem lidé podstoupili přes 128 000 antigenních testů a přes 19 000 PCR testů.

Takzvané reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, podle údajů k protiepidemickému systému PES v sobotu však kleslo. Z předchozí hodnoty 0,85 se snížilo na 0,82. Čím níže je pod hodnotou jedna, tím pomaleji se epidemie šíří.

Česko už není „best in covid“

Čísla za Českou republiku co do počtu nakažených klesají i v mezinárodním srovnání. Za uplynulých čtrnáct dní má 370 nových případů nákazy na 100 tisíc obyvatel, před týdnem to bylo 478. V porovnání se situací před měsícem je to přitom výrazný pokles, tehdy činil tento údaj 1 037 a ČR byla mezi sousedními zeměmi v nejhorší situaci, nyní je třetí.

Nejvíce nakažených za dva týdny přepočteno na obyvatele má nyní z okolních států Polsko (612 na 100 tisíc lidí, před týdnem 754) a Rakousko (373, před týdnem 414). Nejlépe je na tom Slovensko (177, před týdnem 210). Jako v jediné okolní zemi se situace zhoršila v Německu, které mělo před týdnem 288 případů nákazy za čtrnáct dní na 100 tisíc obyvatel, nyní je to už 342.



Z čela nelichotivého žebříčku se Česko dostalo i co do počtu obětí covidu, kterých měla od začátku dubna na milion obyvatel nejvíce. Z evropských a současně světových zemí má v současné době nejvíc obětí koronaviru Maďarsko, a to 2 692 na milion obyvatel při celkem zhruba 26 000 mrtvých. ČR je druhá.