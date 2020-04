Část učitelů nechce brzký návrat do škol, starší se bojí o své zdraví

Podle posledních odhadů toho, jak se bude epidemie v Česku vyvíjet, předpokládá ministr školství Robert Plaga, že by se žáci, a tedy i učitelé, vrátili zpět do škol v druhé polovině května.



„Myslím, že je nezbytně nutné myslet nejen na zdraví žáků, ale i učitelů. Je třeba dokončit pololetí bez zbytečného stresu a bez riskování zdravotních komplikací u učitelů,“ píše v otevřeném dopisu Štefan Klíma, ředitel Integrované střední školy a Střední pedagogické školy v Mladé Boleslavi.

Podle pedagoga by bylo lepší nechat žáky školní rok dokončit distančně. Střední školy by si podle něj zorganizovaly přijímací řízení po vlastní ose v květnu, maturity a červnové závěrečné zkoušky by se mohly uskutečnit s přesahem do července.

„Takto by se to asi dalo stihnout a zvládnout bez totálního stresu a hygienického rizika. Školy distanční výuku zvládají. Někde na výbornou, někde dobře, ale zvládají. A zvládají ji i žáci,“ dodává a upozorňuje na to, že průměrný věk českého učitele je 47 let.

Podle loňských dat ministerstva školství jsou nejmladší učitelé v mateřských školách, naopak nad věkovým průměrem jsou například učitelé na prvním stupni, matikáři či fyzikáři.

Co s rouškami

Mnozí učitelé si také stěžují, že v květnu a červnu bude již teplé počasí a bude velmi nepříjemné v rouškách 45 minut něco vyprávět. Především pro astmatiky může být několik hodin se zakrytými ústy velmi nepříjemných.



Obávají se také toho, jak zajistí nošení roušek při svačinách či obědech a jak zajistí výměnu a péči o roušky v nižších ročnících či dokonce v mateřských školách, kde děti potřebují ještě asistenci kantorů.

Za ponechání uzavřených škol vzniklo na internetu i několik petic, ty mají různou odezvu. Nutno dodat, že někteří učitelé naopak říkají, že učení z kuchyně jim už nevyhovuje a do škol se chtějí vrátit co nejdříve.