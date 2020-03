Nákup roušek za miliardu. Asijské prodejce prověřujeme, říká šéf nákupčích

Před týdnem vznikl na ministerstvu zdravotnictví tým, který má za úkol centrální nákup zdravotních pomůcek. „Fungujeme dvacet hodin denně,“ říká šéf nákupního týmu ministerstva zdravotnictví Miroslav Doležal. Skupina nákupčích čítá asi dvacet lidí z fakultních nemocnic, ministerstva i obchodu.

„Máme tady třeba logistický tým na zařizování dopravy, pracovníky Správy státních hmotných rezerv, nebo takzvané prospektory, kteří nám vyhledávají možnosti dodávek a dodavatele toho konkrétního zboží jak v České republice, tak ve světě,“ popisuje Doležal.

Ochranné pomůcky jako roušky, respirátory či ochranné pláště se nakupují převážně v Asii. „Sedmdesát až osmdesát procent světové produkce těchto základních pomůcek se vyrábí v Číně, Indii a dalších asijských zemích,“ vysvětluje Doležal s tím, že tým má však třeba kontakty v Dánsku.

Největším úskalím nákupů s nedostatkovým zbožím jsou v současnosti podvodníci. Podle odhadů tvoří až devadesát procent. „Každého dodavatele se snažíme maximálně prověřovat. Hodně nám s tím pomáhají kolegové z ministerstva zahraničních věcí, kteří nám přes své kanály firmy prověřují,“ líčí šéf nákupního týmu ministerstva zdravotnictví.

I díky pomoci dalších ministerstev zatím centrální nákup nestál daňové poplatníky ani haléř navíc. „Je to ale velmi náročné, nedovedete si to představit a upřímně jsme si to nedovedli představit ani my,“ přiznává Doležal.

Ve čtvrtek nasmlouval tým zboží za zhruba miliardu korun. „Jde zejména o ústenky, respirátory nebo rychlotesty,“ říká Doležal. Nakoupeno je také asi 150 plicních respirátorů.

Prvních pět milionů čínských roušek by do Česka mělo dorazit o víkendu. „Během prvních dnů příštího týdne by tady měly být miliony těchto základních ochranných pomůcek,“ tvrdí Doležal. V nákupech se kromě ministerstva zdravotnictví angažuji také resorty vnitra, obrany nebo zahraničních věcí. „Spolupracujeme tak, abychom toto zboží dostali co nejdříve do republiky,“ dodává šéf nákupního týmu ministerstva zdravotnictví.