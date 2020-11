Mateřské mléko covid na děti nepřenáší, ubezpečili vědci maminky

„Na základě dosavadních poznatků předpokládáme, že nemoc covid-19 nemá na šestinedělí ani těhotenství žádný vliv,“ říká Štěpán Machač z reprodukční kliniky Reprofit.

Podle něj začaly některé páry kvůli obavě z nákazy koronavirem mateřství odkládat, a to nejen přirozeně, ale i za pomoci asistované reprodukce. „Z důvodu pandemie rozhodně početí oddalovat nedoporučuji. Zdánlivě vypadá, že odklad miminka nic neznamená, ale starším párům může bohužel takzvaně ujet vlak. Ve vyšším věku plodnost rapidně klesá, a každý měsíc se tak počítá,“ upozorňuje Machač.

Těhotné ženy by však podle lékaře měly být především v této době obezřetné a dodržovat všechna protikoronavirová nařízení. Měly by se vyhýbat rizikovým kontaktům, a pokud je v blízkosti někdo nakažený, měla by se od něj těhotná žena izolovat. Podle Machače by měly být opatrné především ženy trpící diabetem, obezitou nebo vysokým krevním tlakem, jelikož osoby s těmito nemocemi mívají zpravidla těžší průběh nemoci covid-19 a už samotné těhotenství je pro ně zátěž.

„Situace v ordinacích a porodnicích je mnohem klidnější, než tomu bylo při první vlně pandemie. V březnu a dubnu jsme ještě spoustu věcí nevěděli a byli v nejistotě. Teď už jsme si zvykli jak my, tak porodníci,“ popisuje Machač, který musel koronavirové pandemii uzpůsobit chod své ordinace.

Pokud někteří pacienti vykazují symptomy typické pro nemoc covid-19, léčbu Machač odkládá. „Máme pacientky, které se nakazily koronavirem a současně se u nás léčily. U těchto případů nedoporučujeme transfer embryí do dělohy. Nebojíme se o embryo, ale nevíme, zda se zdravotní stav pacientky nezhorší, a chceme předejít riziku, že těhotná žena skončí na jednotce intenzivní péče,“ uzavírá Machač.