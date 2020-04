Poplašné zprávy se rodí jako drb či pomsta, hrozí za ně však až osm let

„Teď mi psala kamarádka, co má mamku na ministerstvu, o té celkové karanténě. Prý to mají vyhlašovat z neděle na pondělí. Nebo až bude tisíc nakažených, což bude asi za chvilku,“ šířila před necelými dvěma týdny mladá žena na sociální síti. A přidala další detaily: „Bude armáda v ulicích a do obchodu se bude smět jen po deseti nebo vůbec, nebude se moc vůbec nikam vycházet. Už to je prý podepsaný.“

Nepodloženou zprávou se okamžitě začala zabývat policie. A přestože podle výpovědi neměla nikoho vyděsit a měla být soukromá, ženě hrozí až osm let za mřížemi.

Podobných spekulací v souvislosti s pandemií koronaviru, se objevila celá řada. Ještě loni policisté řešili za leden, únor a březen podobných lží pouhých 36, letos za stejné období jich evidují 85, tedy téměř třikrát tolik.



Koronavirus jako pomsta

Nejvíc rozruchu řeší jihočeští policisté. Momentálně prověřují čtyři případy. Kromě dvou drobností, které nejspíš odloží, řeší mají na stole i dva závažnější incidenty.



Šíření poplašných zpráv v číslech Leden 2019: 7

Leden 2020: 15 Únor 2019: 12

Únor 2020: 24 Březen 2019: 17

Březen 2020: 46

Obvinění hrozí třeba muži z Táborska, který 18. března v noci údajně tvrdil, že má koronavirus, aby se pomstil pracovníkům odtahové služby, kteří mu zrovna odtahovali auto. Jiný muž z Benešova nad Černou zase rozhlašoval, že v tamní ubytovně žijí nakažení nemocí covid-19.

Před několika dny se objevila i první poplašná zpráva v Náchodě na Hradecku.

„Dosud neznámý člověk informoval, že by mohlo dojít k uzavření obcí na Náchodsku z důvodu karanténních opatření. Policisté zachycenou zprávu ze sociálních sítí nyní prověřují,“ uvedla policejní mluvčí Eva Prachařová. Ta zároveň upozornila, že nyní jsou lidé na všechny zprávy, které se po internetu šíří mnohem citlivější.

Hrozí vysoké tresty

V době nouze přitom hrozí i přísnější tresty, za šíření poplašné zprávy mohou jít šprýmaři do vězení až na osm let. Záleží na tom, jestli jejich lži mohou vyděsit obyvatele či nikoliv.

Strach podle policie napáchala zpráva třicetiletého muže z Domažlicka, který na svůj facebookový profil napsal, že v Horšovském Týně jsou tři lidé pozitivní na koronavirus, včetně prodavačky v tamním obchodě, která prý náhle omdlela, když seděla za pokladnou.

Většina poplašných zpráv přitom vzniká na sociálních sítích, některé však začínají jen jako pouhé pouliční drby, které se ale velmi rychle rozkřiknou.