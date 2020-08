Ministerstvo mírní pravidla pro hromadné akce. Roušky nad sto lidí zůstávají

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že jeho úřad reaguje na řadu podnětů od pořadatelů kulturních akcí. Nová pravidla podle něj vznikla po poradě s epidemiology a umožňují do určité míry zvýšit kapacitu hromadných akcí a zároveň dodržet nezbytná protiepidemická pravidla.



Adam Vojtěch @adamvojtechano Chceme podpořit kulturu a současně na akcích zajistit maximální ochranu obyvatel. S epidemiology jsme vymysleli, jak na to. V prostorech s kapacitou více než 1 000 lidí nově umožníme obsadit zbývající kapacitu prostoru z 50 %, a to za podmínky dodržení hygienických pravidel. oblíbit odpovědět

Podle dosavadních pravidel mohlo na vnitřní akce maximálně pět set lidí a na venkovní tisíc účastníků, tyto počty platily také pro jednotlivé oddělené sektory ve větších areálech, jako jsou stadiony či koncertní sály. Dosavadní opatření ministerstva zdravotnictví předpokládalo, že od 1. září mohou pořadatelé takových sektorů vytvořit až deset v areálech s kapacitou nad pět tisíc lidí, ale jen u akcí, při nichž nejméně 70 procent účastníků sedí na sedadlech.



Nové opatření se týká akcí ve vnitřním i vnějším prostoru s kapacitou nad tisíc lidí. „Prakticky to znamená, že pokud se například koná akce uvnitř v hale pro 1 500 osob, lze obsadit akci až 1 250 diváky s tím, že budou rozděleni do sektorů po nejvýše 500 osobách. Pokud se koná akce venku, například na stadionu pro pět tisíc diváků, může ji navštívit až tři tisíce osob s tím, že budou rozděleny do sektorů po nejvýše tisíci osobách,“ uvedla hlavní hygienička Jarmila Rážová.



Pro sektory nadále platí, že každý musí mít svůj vstup z venkovních prostor, případně organizátoři musejí příchod a odchod ze sektorů regulovat tak, aby se lidé neshlukovali.

Na akcích se živou hudbou není možné zřizovat sektory pro stání.

Zůstává také povinnost alespoň dvoumetrových rozestupů mezi vystupujícími a diváky, případně je může oddělovat zábrana proti šíření kapének, jako je sklo nebo plexisklo. Dvoumetrové rozestupy musejí být dodrženy také mezi lidmi v sousedních sektorech.

