Půl roku bez protézy po amputaci nohy. Zákroky se již přitom znovu odkládají

František A. z Karlovarska čeká na operaci kolene. A to už více než sedm měsíců. „Již nějakou dobu chodím k ortopedovi. V dubnu mi řekl, že mi už nemůže pomoci jinak, než že půjdu na operaci pravého kolene, protože trpím artrózou,“ popsal.

V té době operace tohoto typu vůbec neprobíhaly. Pacienta tak lékař pouze zapsal do pořadníku. Od té doby bere jen léky na bolest a čeká, až na něj přijde řada. „V noci mě to kolikrát budí. Když delší dobu sedím, mám problémy to rozchodit. Nejhorší je, že mě bolí i levá noha. Mám z toho obavy, abych, kdyby mi to nestihli operovat, neskončil na vozíku,“ popsal. Kdy by se mohl zákroku dočkat, neví.

Takových pacientů je celá řada. Po velkou část loňského a první polovinu letošního roku se totiž neakutní výkony odkládaly. Přes léto se je nemocnice snažily dohnat. Úplně se to ale nepovedlo.

„Aktuálně znám případ, kdy pacient po amputaci dolní končetiny ve stehně čeká na protézu šest měsíců,“ popsal třeba Jaromír Lán, předseda výboru Asociace protetických pacientů.

„Již se omezují ortopedické operace výměny kyčelních a kolenních kloubů. Moc nevěříme, že se to do konce roku 2021 zlepší, spíše naopak,“ uvedl.



To pro pacienty znamená řadu komplikací - do operace trpí bolestí, mnohdy berou velké množství léků. Často se kvůli oddálení výkonu prodlouží i pracovní neschopnost. „Ještě horší situace nastávaly například v kardiologii, kdy se někteří nemocní intervence již vůbec nemuseli dožít,“ uvedla Marcela Alföldi Šperkerová z pacientské organizace Průvodce pacienta.

Kdy to doženou, nemocnice neví

Že je odkládaná zdravotní péče problém, potvrzují i lékaři. „Jsme pod velkým tlakem pacientů, kteří čekají na endoprotézy. Jedni byli odloženi z plánovaného výkonu během covidových omezení, další jsme museli posunout, abychom našli místo pro ty odložené. Někteří pacienti byli dokonce odložení dvakrát i třikrát, jak se prodlužovala protiepidemická opatření. Důsledkem toho je, že teď jsme nuceni operovat těžší případy,“ popsal přednosta 1. ortopedické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Tomáš Tomáš.

Následky přitom mohou být poměrně vážné. „To se týká hlavně revizních náhrad, kdy endoprotéza po mnoha letech ‚doslouží‘ a musí se vyměnit v poměrně krátké době, nejlépe do půl roku. Jestliže tato doba není dodržena, dochází k řadě mechanických komplikací, jako jsou defekty kostní tkáně, rozlámání implantátu s kovovým otěrem, migrace implantátu. Tyto komplikace jsou pak velmi obtížně řešitelné. Bohužel máme teď takových případů celou řadu,“ doplnil Tomáš.

Přes léto i začátek podzimu se nemocnice snažily dohnat co nejvíce odložených výkonů. Mnohde proto zvýšily počet operací, které denně provádí. A ruku v ruce s tím se snižovala třeba i doba toho, jak dlouho po operaci pacienti zůstávají v nemocnici. To vše v kombinaci s tím, že lékaři a další zdravotnický personál si vybíral dovolenou, na kterou předtím nemohli.

„Nelze paušálně říci, za jak dlouho budou odoperované úplně všechny odložené operace. U některých oborů podle počtu případů a závažnosti v řádu týdnů či měsíců, u některých i déle. Logicky se nabalují nejen nové případy, ale hlavně akutní stavy, které je třeba přednostně řešit,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

Někde se již omezuje, jinde to je na spadnutí

Čekací doby jsou proto výrazně delší než před začátkem epidemie. Namátkou, zatímco před epidemií čekali pacienti ve Fakultní nemocnici Olomouc na endoprotézu kyčlí či kolen asi rok, nyní musí počítat s 2,5 až třemi roky. Na operaci křečových žil si zase počkají dva až tři měsíce, na začátku roku 2020 to byl jeden měsíc. Podobně dlouhé čekací lhůty přitom evidují i další nemocnice.

A namísto toho, aby se krátily, lhůty se budou ještě prodlužovat. Nemocnice totiž opět přistupují k omezování zákroků. Plánované operace již omezují třeba nemocnice ve Zlínském kraji, kde budou od pondělí dokonce pomáhat vojáci. Podobně je tomu i v nemocnicích v Olomouckém kraji či třeba v nemocnici v Jablonci, ale i v Jičíně.

A omezování zákroků se netýká jen menších nemocnic, ale i velkých „fakultek“. Plánované ambulantní kontroly svých pacientů od pondělí zrušila třeba i kardiologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc, ve středu tam omezilo provoz oddělení rehabilitace.