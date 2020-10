V nemocnicích budou pomáhat jen internisté a plicní lékaři, a to dobrovolně

„Ministr Prymula mě ujistil, že to nehodlá dělat direktivně. On sám preferuje, aby to bylo dobrovolné,“ popsal Jojko. Dodal, že s ministrem debatoval také o tom, kterých oborů se bude pomoc týkat. „Nakonec jsme se domluvili, že to budou internisté a pneumologové,“ uvedl.

Sdružení tak nyní provede šetření mezi lékaři z dotčených ambulanci, ptá se, kdo je ochotný pomoc. „Dnes jsme zahájili obesílání, takže uvidíme, jaká bude odezva,“ řekl Jojko. Daní doktoři by se každopádně nemuseli bát toho, že by ambulance v jejich nepřítomnosti zkrachovala. Podle domluvy s Prymulou by totiž zdravotnické zařízení dostávalo po dobu pomáhání v nemocnici od zdravotních pojišťoven stejné platby, jako kdyby běžně fungovalo.

Otázkou však zůstává, co by to znamenalo pro pacienty daných ambulancí. „Předpokládám, že by nešlo o doktora ze samostatné ambulance. Spíše by šlo třeba o zdravotnické zařízení se dvěma lékaři. Když by jeden odešel do nemocnice, o pacienty by se postaral druhý,“ míní Jojko. Dodal, že lékaři preferují své pacienty, se kterými dlouhodobě pracují, nehodlají je tak „hodit přes palubu“.

Dopis ministrovi

Že by mohli být do nemocnic povoláni kromě mediků i ambulantní specialisté, řekl ve středu ministr Prymula České televizi. „Pokud by nestačila kapacita mediků nebo by byl požadavek, aby pomáhali lékaři, kteří už mají adekvátní atestace, jsme připraveni zvednout ambulantní specialisty,“ uvedl. Nespecifikoval však podmínky ani to, o které lékaře by šlo.

Jojko tak jménem Sdružení ambulantních specialistů ministrovi ve čtvrtek odeslal dopis, ve kterém se dotazuje na podrobnosti. Poukázal třeba na to, že třetina těchto doktorů je v důchodovém veku, sami tak patří mezi rizikové skupiny, a žádal informace o tom, jak budou v mezidobí financované postižené ambulance.

Neodmítejte cizí pacienty

V souvislosti s epidemií koronaviru v České republice rada sdružení již v minulosti apelovala na své členy, aby přispěli ke zvládnutí epidemie. „Dá se očekávat, že ředitelé nemocnic uzavřou své běžné ambulance a lékaře z nich přesunou k lůžkům, nařídí svým lékařům, aby dočasně zastavili práci v mimonemocničních privátních ambulancích a v plném rozsahu se věnovali pacientům na lůžkách a zakáží svým lékařům souběhy (provádění jiné výdělečné činnosti, pozn. red.),“ uvedla rada sdružení v dopise.

Dodala, že na ambulantní specialisty tak pravděpodobně vznikne větší tlak řešit i pacienty, kteří by za normálních podmínek byli hospitalizovaní v nemocnicích, a ostatním lékařům tak přibude práce.

V této souvislosti apelovala na členy sdružení, aby neodmítali cizí akutní pacienty a odkládali vyšetření, která nespěchají. „Získejte takto čas pro ošetření vám nepříslušných pacientů vaší odbornosti s akutními potížemi, které ze zdravotní indikace není možno objednat do normálních objednacích dob podle pořadí. Věříme, že jste všichni zkušení lékaři a dobří organizátoři a že výše popsanou vzájemnou pomocí tento nelehký úkol zvládneme,“ píše rada v dopise.