První nakažený, první úmrtí, druhý lockdown. České koronavirové milníky

Ilustrační foto.

Testovat se u nás začalo koncem ledna. Tehdy se testu podrobilo 33 lidí, ani v jednom případě se nákaza neprokázala. Do konce února pak Česko v napjatém očekávání provedlo 154 testů, žádný z nich však nákazu koronavirem nepotvrdil. Ústřední epidemiologická komise poprvé jednala 27. února.



Že je zavlečení viru do Česka jen otázka času, potvrdila například Alena Šteflová, tehdejší náměstkyně ministra zdravotnictví, která mezi lety 2003 a 2017 působila jako ředitelka národní kanceláře WHO v Česku. „Koronavirus se tu opravdu může rozšířit, ale ta masovost by neměla být tak velká,“ mínila tehdy.



Na přelomu prvního a druhého měsíce kalendářního roku se do Česka vrátili studenti evakuovaní z prvního ohniska nákazy, čínského Wu-chanu. „Strach nemám, ale jsem ráda, že zůstali v karanténě v Nemocnici Na Bulovce a neposlali je do domácího léčení. Pro všechny je to bezpečnější,“ popsala tehdy matka jednoho z nich.