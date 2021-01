Studie: Ženy jsou při pandemii více ve stresu. Vzrostl čas strávený s médii

První výsledky mezinárodní studie The Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times ukazují, že ženy během pandemie byly mnohem více pod stresem. Naopak u můžu se zvýšilo altruistické chování. Lidé také mnohem více času věnovali pozornosti médiím. Ve zvládání stresu lidem pomáhalo cvičení i práce.